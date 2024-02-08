Халазион и ячмень (гордеолум)

Ячмень обычно начинается с покраснения, болезненности и боли на краю века. Затем формируется маленький, круглый, болезненный, припухший узелок. Глаз может слезиться, быть излишне чувствительным к свету; может быть ощущение, что в глазу что-то есть (ощущение инородного тела). Обычно отекает только небольшая часть века, но иногда может отекать все веко. Часто в центре припухлости, обычно на краю века, формируется крошечное желтоватое пятнышко. Ячмень обычно прорывает спустя 2–4 дня, выделяется небольшое количество жидкости (как правило, гноя), и на этом проблема заканчивается.

Ячмень Изображение Д-Р КРИС ХЕЙЛ (DR. CHRIS HALE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

При внутреннем ячмене боль и другие симптомы обычно более выраженные, чем при внешнем ячмене. Боль, покраснение и отек образуются на обратной стороне века. Изредка воспаление бывает тяжелым и может сопровождаться повышением температуры или ознобом.