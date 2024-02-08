Халазион и ячмень (гордеолум)

Халазион — это увеличение сальной железы (похожее на прыщ) глубоко в веке, причиной которого является закупорка отверстия железы. Ячмень — это, как правило, инфицированные фолликулы ресниц.
Халазион — это воспаление неинфекционной природы. Причиной ячменя обычно является стафилококковая инфекция. В некоторых случаях у пациента также имеет место блефарит (воспаление краев век). У одних за всю жизнь ячмень случается один-два раза, а у некоторых ячмень случается много раз. В редких случаях ячмень (гордеолум) развивается в одной из более глубоких желез века (внутренний ячмень).
Симптомы халазиона и ячменя
Халазион
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Сначала при халазионе может быть отек века, умеренная боль и раздражение. Эти симптомы исчезают через несколько дней, остается только круглая безболезненная припухлость на веке, которая медленно увеличивается в течение первой недели. Изредка припухлость продолжает увеличиваться и может давить на глазное яблоко и вызывать легкую размытость зрения. На обратной стороне века может образоваться пятно красного или серого цвета.
Ячмень (гордеолум)
Ячмень обычно начинается с покраснения, болезненности и боли на краю века. Затем формируется маленький, круглый, болезненный, припухший узелок. Глаз может слезиться, быть излишне чувствительным к свету; может быть ощущение, что в глазу что-то есть (ощущение инородного тела). Обычно отекает только небольшая часть века, но иногда может отекать все веко. Часто в центре припухлости, обычно на краю века, формируется крошечное желтоватое пятнышко. Ячмень обычно прорывает спустя 2–4 дня, выделяется небольшое количество жидкости (как правило, гноя), и на этом проблема заканчивается.
Д-Р КРИС ХЕЙЛ (DR. CHRIS HALE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При внутреннем ячмене боль и другие симптомы обычно более выраженные, чем при внешнем ячмене. Боль, покраснение и отек образуются на обратной стороне века. Изредка воспаление бывает тяжелым и может сопровождаться повышением температуры или ознобом.
Диагностика халазиона и ячменя
Обследование врачом
Врачи ставят диагноз халазиона и ячменя на основании результатов обследования.
Лечение халазиона и ячменя
Для лечения халазиона и ячменя используются теплые компрессы;
для лечения ячменя в некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство или антибиотикотерапия.
Халазион
В большинстве случаев халазионы исчезают без лечения в течение 2–8 недель. Если несколько раз в день прикладывать горячие компрессы (например, 2–3 раза в день по 5–10 минут) халазионы могут исчезнуть быстрее. Если халазионы не исчезают в течение этого времени или если они приводят к изменениям зрения, врачи могут дренировать их или вводить в них кортикостероидный препарат. Поскольку причиной халазионов не является инфекция, антибиотики, как правило, неэффективны. Халазион, который не проходит после лечения, следует взять на биопсию, чтобы исключить рак века.
Ячмень (гордеолум)
Наилучшим лечением является применение горячих компрессов. Тепло помогает головке ячменя сформироваться и прорваться, давая возможность содержимому самопроизвольно вытечь. Если наружный ячмень не проходит после применения компрессов, врачу может понадобиться дренировать его. Так как внутренний ячмень редко прорывается сам по себе, врачу может понадобиться дренировать его хирургическим путем. Внутренние ячмени, как правило, имею тенденцию к повторению.
Несмотря на то, что в некоторых случаях для лечения ячменя компрессы с антибиотиками накладывают непосредственно на глаз, они, как правило, не слишком помогают, так как ячмень обычно проходит в течение нескольких дней даже без их применения. Иногда антибиотики назначают перорально, если имеется инфекция окружающих глаз тканей или после хирургического дренирования внутренних ячменей.