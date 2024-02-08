Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Трихиаз

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Трихиаз — это неправильный рост ресниц, которые трут по глазному яблоку, у человека, который не страдает энтропионом.

Трихиаз чаще всего развивается через некоторое время после хронического блефарита (воспаления краев век), травмы или повреждения века либо конъюнктивы. Некоторые люди рождаются с лишней кожной складкой у края века (эпиблефарон), которая приводит к росту ресниц прямо в глаз или к росту дополнительного ряда ресниц (дистихаз).

Трихиаз отличается от энтропиона (состояния, при котором веко завернуто внутрь) тем, что веко находится в нормальном положении.

Симптомы трихиаза

У пациентов с трихиазом глаз становится красным и раздраженным, создается ощущение, что в глазу что-то есть (ощущение инородного тела), развивается слезотечение и повышенная чувствительность, а иногда и боль, при воздействии света. Если состояние не проходит, на роговице может образоваться рубец, который ухудшает зрение.

Диагностика трихиаза

  • Симптомы и обследование врачом

Врачи ставят диагноз трихиаза на основании симптомов и результатов обследования.

Лечение трихиаза

  • Удаление ресниц

У пациентов с трихиазом офтальмолог может удалить ресницы пинцетом. Если веки отрастают снова, для их удаления могут использоваться другие методы, такие, как электролиз (использование высокой температуры и электрического тока для разрушения волосяного фолликула) или криохирургия (использование замораживания для разрушения волосяного фолликула).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.