Трихиаз — это неправильный рост ресниц, которые трут по глазному яблоку, у человека, который не страдает энтропионом.

Трихиаз чаще всего развивается через некоторое время после хронического блефарита (воспаления краев век), травмы или повреждения века либо конъюнктивы. Некоторые люди рождаются с лишней кожной складкой у края века (эпиблефарон), которая приводит к росту ресниц прямо в глаз или к росту дополнительного ряда ресниц (дистихаз).

Трихиаз отличается от энтропиона (состояния, при котором веко завернуто внутрь) тем, что веко находится в нормальном положении.

Трихиаз Изображение Фотографии любезно предоставлены д-ром Джеймсом Гаррити.

Симптомы трихиаза У пациентов с трихиазом глаз становится красным и раздраженным, создается ощущение, что в глазу что-то есть (ощущение инородного тела), развивается слезотечение и повышенная чувствительность, а иногда и боль, при воздействии света. Если состояние не проходит, на роговице может образоваться рубец, который ухудшает зрение.

Диагностика трихиаза Симптомы и обследование врачом Врачи ставят диагноз трихиаза на основании симптомов и результатов обследования.