Трихиаз — это неправильный рост ресниц, которые трут по глазному яблоку, у человека, который не страдает энтропионом.
Трихиаз чаще всего развивается через некоторое время после хронического блефарита (воспаления краев век), травмы или повреждения века либо конъюнктивы. Некоторые люди рождаются с лишней кожной складкой у края века (эпиблефарон), которая приводит к росту ресниц прямо в глаз или к росту дополнительного ряда ресниц (дистихаз).
Трихиаз отличается от энтропиона (состояния, при котором веко завернуто внутрь) тем, что веко находится в нормальном положении.
Фотографии любезно предоставлены д-ром Джеймсом Гаррити.
Симптомы трихиаза
У пациентов с трихиазом глаз становится красным и раздраженным, создается ощущение, что в глазу что-то есть (ощущение инородного тела), развивается слезотечение и повышенная чувствительность, а иногда и боль, при воздействии света. Если состояние не проходит, на роговице может образоваться рубец, который ухудшает зрение.
Диагностика трихиаза
Симптомы и обследование врачом
Врачи ставят диагноз трихиаза на основании симптомов и результатов обследования.
Лечение трихиаза
Удаление ресниц
У пациентов с трихиазом офтальмолог может удалить ресницы пинцетом. Если веки отрастают снова, для их удаления могут использоваться другие методы, такие, как электролиз (использование высокой температуры и электрического тока для разрушения волосяного фолликула) или криохирургия (использование замораживания для разрушения волосяного фолликула).