Общие сведения о веках и слезах

Веки играют ключевую роль в защите глаз. Они сметают соринки при закрывании глаз и помогают распределить влагу (слезы) по поверхности глаза при открытии глаз. Веки образуют механический барьер и предотвращают травмирование глаз, быстро закрываясь при необходимости.

Откуда берутся слезы

Слезы вырабатываются основными и дополнительными слезными железами и собираются в протоках во внутреннем углу каждого глаза. Оттуда они отводятся в нос. Основная слезная железа отвечает за рефлекторное слезотечение, которое возникает, например, при раздражении глаза инородным телом или при чистке лука. Вспомогательные слезные железы отвечают за то, чтобы глаза хорошо смазывались, чувствовали себя комфортно и очищались от пыли, что способствует четкому зрению.

Аномалия слезных желез может привести к выработке недостаточного количества слез или к нарушению состава самих слез. Когда вырабатывается недостаточное количество слез или нарушается состав слез, глаза могут становится сухими, более подверженными раздражению при воздействии паров и взвешенных частиц в воздухе, и могут оказаться не в состоянии как следует бороться с инфекцией. Нарушение нормального выделения слез может быть связано с проблемой в слезных железах и протоках или с заболеваниями, от которых страдает весь организм (системные заболевания), которые негативно влияют на слезные железы, например, синдрома Шегрена.

Аномалии системы отведения слез (канальцев, слезного мешка или носослезного протока) могут препятствовать оттоку жидкости и вызывать чрезмерное слезотечение или приводить к воспалению и инфекции.