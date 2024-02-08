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Новообразования на веках

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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    На веках могут возникать нераковые (доброкачественные) и раковые (злокачественные) новообразования.

    Ксантелазма

    Одним из более распространенных доброкачественных новообразований века является ксантелазма, желто-белое плоское уплотнение скопившегося жирового материала. Ксантелазма не является опухолью в классическом смысле этого слова, потому что это не аномальный рост новой ткани. Поскольку появление ксантелазм может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, особенно у молодых больных, врач может проверить уровень холестерина, взяв образец крови на анализ. Нет необходимости удалять ксантелазмы, за исключением случаев, когда их внешний вид вызывает беспокойство.

    Базальноклеточная карцинома глаза

    Базальноклеточная карцинома — это вид рака кожи, который часто возникает по краям век, во внутренних уголках глаз или в верхней части щек. Врач ставит диагноз на основании результатов биопсии (взятие образца ткани для исследования под микроскопом). Новообразование, как правило, удаляют хирургическим путем.

    Знаете ли Вы, что...

    • Новообразование на веке, которое не проходит в течение недель, следует удалить и исследовать под микроскопом (сделать биопсию), чтобы исключить рак.

    Другие злокачественные новообразования век

    Немного реже на веке могут развиться плоскоклеточная карцинома, карцинома мейбомиевой (сальной) железы (рак сальных желез века) и меланома. Если новообразование на веке не исчезнет спустя несколько недель, врач может назначить биопсию. Новообразование, как правило, удаляют хирургическим путем. Опухоли века иногда похожи на другие глазные болезни, (например, блефарит или халазион), поэтому врач делает биопсию всех новообразований, которые не реагируют на первоначальное лечение.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.