Новообразования на веках

Ксантелазма Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Одним из более распространенных доброкачественных новообразований века является ксантелазма, желто-белое плоское уплотнение скопившегося жирового материала. Ксантелазма не является опухолью в классическом смысле этого слова, потому что это не аномальный рост новой ткани. Поскольку появление ксантелазм может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, особенно у молодых больных, врач может проверить уровень холестерина, взяв образец крови на анализ. Нет необходимости удалять ксантелазмы, за исключением случаев, когда их внешний вид вызывает беспокойство.