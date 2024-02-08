Каналикулит Авторы: University of Texas at Austin Dell Medical School Richard C. Allen , MD, PhD , Проверено/пересмотрено февр. 2024 Просмотреть профессиональную версию

Каналикулит — это воспаление канальца (обычно вызванное инфекцией). Каналец (мн. ч. — канальцы) — это короткий канал возле внутреннего уголка века, по которому слезы отводятся в слезный мешок. (В каждом глазу два канальца, один для верхнего века и один для нижнего).

Каналикулит может вызвать слезотечение, выделения, покраснение глаз и умеренную болезненность. Покраснение и болезненность наиболее выражены на веке возле носа. Симптомы могут быть схожими с симптомами дакриоцистита. Откуда берутся слезы Диагностика каналикулита Симптомы и обследование врачом Врачи ставят диагноз каналикулита на основании симптомов и результатов обследования. При нажатии врачом на каналец или на слезный мешок из канальца может выделяться мутная жидкость. Лечение каналикулита Удаление инфицированного материала и орошение, проводимые офтальмологом

Теплые компрессы и глазные капли, содержащие антибиотик Офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) часто может попытаться удалить инфицированный материал из канальца, а затем оросить инфицированный каналец раствором антибиотика. Затем следует наложить теплый компресс и закапать антибиотик в виде капель. В некоторых случаях инфекция требует проведения хирургического вмешательства для удаления закупорки канальца. Такое хирургическое вмешательство (каналикулотомия) обычно излечивает каналикулит. Применение глазных капель и глазных мазей