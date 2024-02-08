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Каналикулит

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Каналикулит — это воспаление канальца (обычно вызванное инфекцией). Каналец (мн. ч. — канальцы) — это короткий канал возле внутреннего уголка века, по которому слезы отводятся в слезный мешок. (В каждом глазу два канальца, один для верхнего века и один для нижнего).

Каналикулит может вызвать слезотечение, выделения, покраснение глаз и умеренную болезненность. Покраснение и болезненность наиболее выражены на веке возле носа. Симптомы могут быть схожими с симптомами дакриоцистита.

Откуда берутся слезы

Диагностика каналикулита

  • Симптомы и обследование врачом

Врачи ставят диагноз каналикулита на основании симптомов и результатов обследования. При нажатии врачом на каналец или на слезный мешок из канальца может выделяться мутная жидкость.

Лечение каналикулита

  • Удаление инфицированного материала и орошение, проводимые офтальмологом

  • Теплые компрессы и глазные капли, содержащие антибиотик

Офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) часто может попытаться удалить инфицированный материал из канальца, а затем оросить инфицированный каналец раствором антибиотика. Затем следует наложить теплый компресс и закапать антибиотик в виде капель. В некоторых случаях инфекция требует проведения хирургического вмешательства для удаления закупорки канальца. Такое хирургическое вмешательство (каналикулотомия) обычно излечивает каналикулит.

Применение глазных капель и глазных мазей

Человек, которому закапывают капли или наносят мазь, должен отклониться назад и смотреть вверх. Чистым указательным пальцем нижнее веко осторожно оттягивают вниз, чтобы сформировать карман. Затем капли закапывают в образовавшийся карман, не прямо на глаз. Если применяется мазь, небольшую полоску мази помещают в карман. При моргании капли или мазь распространяются по глазу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.