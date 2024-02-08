Каналикулит — это воспаление канальца (обычно вызванное инфекцией). Каналец (мн. ч. — канальцы) — это короткий канал возле внутреннего уголка века, по которому слезы отводятся в слезный мешок. (В каждом глазу два канальца, один для верхнего века и один для нижнего).
Каналикулит может вызвать слезотечение, выделения, покраснение глаз и умеренную болезненность. Покраснение и болезненность наиболее выражены на веке возле носа. Симптомы могут быть схожими с симптомами дакриоцистита.
Откуда берутся слезы
Диагностика каналикулита
Симптомы и обследование врачом
Врачи ставят диагноз каналикулита на основании симптомов и результатов обследования. При нажатии врачом на каналец или на слезный мешок из канальца может выделяться мутная жидкость.
Лечение каналикулита
Удаление инфицированного материала и орошение, проводимые офтальмологом
Теплые компрессы и глазные капли, содержащие антибиотик
Офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) часто может попытаться удалить инфицированный материал из канальца, а затем оросить инфицированный каналец раствором антибиотика. Затем следует наложить теплый компресс и закапать антибиотик в виде капель. В некоторых случаях инфекция требует проведения хирургического вмешательства для удаления закупорки канальца. Такое хирургическое вмешательство (каналикулотомия) обычно излечивает каналикулит.
Применение глазных капель и глазных мазей
Человек, которому закапывают капли или наносят мазь, должен отклониться назад и смотреть вверх. Чистым указательным пальцем нижнее веко осторожно оттягивают вниз, чтобы сформировать карман. Затем капли закапывают в образовавшийся карман, не прямо на глаз. Если применяется мазь, небольшую полоску мази помещают в карман. При моргании капли или мазь распространяются по глазу.