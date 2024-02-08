Дакриоцистит — это инфекция слезного мешка, обычно в результате закупорки слезного (носослезного) протока.
Слезный мешок — это маленькая камера, куда стекают слезы. Обычно причиной дакриоцистита является закупорка носослезного протока, которые идет от слезного мешка к носу.
Откуда берутся слезы
Дакриоцистит может случиться внезапно (острая форма) или сохраняться в течение длительного времени (хроническая форма).
Симптомы дакриоцистита
Как правило, инфекционный дакриоцистит протекает в легкой форме. Иногда инфекция бывает тяжелой и может сопровождаться повышением температуры. Иногда может происходить скопление гноя (абсцесс), который может прорвать кожу, создавая проход для выхода гноя.
При остром дакриоцистите область вокруг слезного мешка болезненная, красная и отечная. Область вокруг глаза может покраснеть и слезиться; может выделяться гной. При легком нажатии на слезный мешок через слезную точку (отверстие во внутреннем углу века возле носа) может выделяться густая жидкость. Из-за нарушения оттока наблюдается чрезмерное слезотечение.
Фотография любезно предоставлена д-ром Джеймсом Гаррити.
Фотография любезно предоставлена д-ром Джеймсом Гаррити.
Хронический дакриоцистит вызывает выпячивание кожи над маленькой камерой, куда отводятся слезы (слезный мешок). Выпячивание может быть безболезненным при нажатии, но через отверстие во внутреннем углу века возле носа (слезная точка или слезный канал) часто выделяется похожий на гной материал. У пациентов с хроническим дакриоциститом также часто отмечается хронический конъюнктивит («кроличьи глаза»).
Диагностика дакриоцистита
Симптомы и обследование врачом
Врачи ставят диагноз дакриоцистита на основании симптомов и результатов обследования.
Лечение дакриоцистита
При остром дакриоцистите назначают антибиотики с последующим хирургическим вмешательством
При хроническом дакриоцистите — хирургическое вмешательство
Лечение острого дакриоцистита проводят с помощью антибиотиков, принимаемых внутрь. Если есть температура или если инфекция тяжелая, может потребоваться внутривенное введение антибиотика. Прикладывание теплых компрессов несколько раз в течение дня также может помочь. После того как острая инфекция будет устранена, врачи могут рекомендовать операцию по формированию слезного пути в обход закупоренного места (дакриоцисториностомия [ДЦР]), чтобы инфекция не повторилась. ДЦР также может быть и основным лечением хронического дакриоцистита.
Раннее хирургическое вмешательство может быть эффективным и способствовать более быстрому разрешению инфекции.