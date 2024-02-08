Как правило, инфекционный дакриоцистит протекает в легкой форме. Иногда инфекция бывает тяжелой и может сопровождаться повышением температуры. Иногда может происходить скопление гноя (абсцесс), который может прорвать кожу, создавая проход для выхода гноя.

При остром дакриоцистите область вокруг слезного мешка болезненная, красная и отечная. Область вокруг глаза может покраснеть и слезиться; может выделяться гной. При легком нажатии на слезный мешок через слезную точку (отверстие во внутреннем углу века возле носа) может выделяться густая жидкость. Из-за нарушения оттока наблюдается чрезмерное слезотечение.

Острый дакриоцистит Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Джеймсом Гаррити.

Хронический дакриоцистит Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Джеймсом Гаррити.

Хронический дакриоцистит вызывает выпячивание кожи над маленькой камерой, куда отводятся слезы (слезный мешок). Выпячивание может быть безболезненным при нажатии, но через отверстие во внутреннем углу века возле носа (слезная точка или слезный канал) часто выделяется похожий на гной материал. У пациентов с хроническим дакриоциститом также часто отмечается хронический конъюнктивит («кроличьи глаза»).