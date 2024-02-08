Дакриостеноз — это сужение носослезного протока, через который слезы вытекают из глаза.
Дакриостеноз может присутствовать с рождения (врожденный) или развиваться после рождения (приобретенный). Оба вида могут привести к слезотечению или инфицированию слезного мешка (дакриоцистит).
Врожденный дакриостеноз
Причиной врожденного дакриостеноза может стать неадекватное развитие какой-либо части носослезного протока. Чаще всего закупорка происходит на дальнем конце носослезного протока. В результате этого происходит переливание слез через край века, и они текут по щеке (эпифора), или постоянное образование корочек. Могут страдать один или оба глаза.
Обычно проблема становится заметной у младенцев в возрасте от 3 до 12 недель. Такая закупорка может исчезнуть без лечения по достижению возраста 6–9 месяцев с развитием носослезной системы. До достижения ребенком возраста 1 года, врачи часто советуют родителям пальцами рук осторожно нажимать на слезный мешок 4–5 раз в день для устранения непроходимости.
Если закупорка не устраняется до достижения ребенком возраста около 1 года, то отоларинголог или офтальмолог может выполнить процедуру по открытию носослезных протоков с помощью маленького зонда, который обычно вводится через отверстие в протоке (слезную точку) во внутреннем углу века возле носа. Эту процедуру, как правило, ребенку выполняют под общей анестезией.
Откуда берутся слезы
Приобретенный дакриостеноз
Приобретенный дакриостеноз часто является результатом возрастного сужения протока. Он также может возникать вследствие рубцевания после травмы или хирургического вмешательства, или заболеваний, вызывающих воспаление, например, саркоидоза или гранулематоза с полиангиитом (ранее известного под названием «гранулематоз Вегенера»). Также сужение протока может быть вызвано хроническим конъюнктивитом, некоторыми видами химиотерапии, побочными эффектами некоторых глазных капель, аутоиммунными заболеваниями и воздействием радиации. Простое введение зонда, как при врожденном дакриостенозе, обычно неэффективно. Если дакриостеноз вызывает постоянное беспокоящее слезотечение или повторяющиеся эпизоды инфекции, может потребоваться хирургическое вмешательство (дакриоцисториностомия [ДЦРС]) для формирования канала между слезным мешком и носом.