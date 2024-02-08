Дакриостеноз

Причиной врожденного дакриостеноза может стать неадекватное развитие какой-либо части носослезного протока. Чаще всего закупорка происходит на дальнем конце носослезного протока. В результате этого происходит переливание слез через край века, и они текут по щеке (эпифора), или постоянное образование корочек. Могут страдать один или оба глаза.

Обычно проблема становится заметной у младенцев в возрасте от 3 до 12 недель. Такая закупорка может исчезнуть без лечения по достижению возраста 6–9 месяцев с развитием носослезной системы. До достижения ребенком возраста 1 года, врачи часто советуют родителям пальцами рук осторожно нажимать на слезный мешок 4–5 раз в день для устранения непроходимости.

Если закупорка не устраняется до достижения ребенком возраста около 1 года, то отоларинголог или офтальмолог может выполнить процедуру по открытию носослезных протоков с помощью маленького зонда, который обычно вводится через отверстие в протоке (слезную точку) во внутреннем углу века возле носа. Эту процедуру, как правило, ребенку выполняют под общей анестезией.