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Блефароспазм

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Блефароспазм — это спазм мышц вокруг глаза.

    Часто причина блефароспазма неизвестна. У женщин он возникает чаще, чем у мужчин, и обычно передается по наследству. В некоторых случаях его причиной могут быть другие глазные болезни, например, трихиаз, инородное тело в глазу, сухость глаз и, иногда, заболевания нервной системы, например, болезнь Паркинсона.

    Симптомами блефароспазма являются неконтролируемое мигание и закрытие глаза. В тяжелых случаях пациенты не могут открыть глаза. Спазм может усугубляться усталостью, ярким светом и тревожностью.

    Если блефароспазм легкий, его могут облегчить простые манипуляции, например, пение, жужжание, прикосновение к веку или жевание жевательной резинки. В противном случае лечение — это инъекции ботулотоксина А в глазные мышцы, которые могут ослабить или предотвратить спазм. Могут помочь лекарственные препараты (для уменьшения тревожности) и солнцезащитные очки (для уменьшения светочувствительности). Если инъекция ботулотоксина А не приносит желаемого результата и тяжесть симптомов остается неизменной, можно провести хирургическое вмешательство для рассечения мышц века.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.