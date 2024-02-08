Блефароспазм — это спазм мышц вокруг глаза.

Часто причина блефароспазма неизвестна. У женщин он возникает чаще, чем у мужчин, и обычно передается по наследству. В некоторых случаях его причиной могут быть другие глазные болезни, например, трихиаз, инородное тело в глазу, сухость глаз и, иногда, заболевания нервной системы, например, болезнь Паркинсона.

Симптомами блефароспазма являются неконтролируемое мигание и закрытие глаза. В тяжелых случаях пациенты не могут открыть глаза. Спазм может усугубляться усталостью, ярким светом и тревожностью.

Если блефароспазм легкий, его могут облегчить простые манипуляции, например, пение, жужжание, прикосновение к веку или жевание жевательной резинки. В противном случае лечение — это инъекции ботулотоксина А в глазные мышцы, которые могут ослабить или предотвратить спазм. Могут помочь лекарственные препараты (для уменьшения тревожности) и солнцезащитные очки (для уменьшения светочувствительности). Если инъекция ботулотоксина А не приносит желаемого результата и тяжесть симптомов остается неизменной, можно провести хирургическое вмешательство для рассечения мышц века.