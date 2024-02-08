Блефарит — это воспаление краев век, возможно с образование бляшек, корочек, неглубоких язвочек или покраснением и отеком век.
Причиной воспаления могут быть некоторые инфекции, аллергические реакции и некоторые заболевания кожи.
Веки становятся раздраженными, красными и отекшими; человек может чувствовать зуд и жжение.
Обычно диагноз устанавливается по симптомам и по внешнему виду век.
Лечат первопричину, а иногда применяют антибиотики в виде мазей или капель, противовирусные таблетки, кортикостероидная мазь, искусственные слезы или сочетание этих средств.
Причины блефарита
К заболеваниям, которые могут стать причиной блефарита, относятся бактериальная (обычно стафилококковая) инфекция век или протоков глубоких желез, при которой обнажаются края век, некоторые вирусные инфекции (обычно вирус простого герпеса) и аллергические реакции (на пыльцу или иногда на макияжные средства для глаз и/или глазные капли).
Кожные заболевания, например, себорейный дерматит, розацеа и атопический дерматит (экзема), поражают лицо, в том числе и веки, и приводят к воспалению и блефариту.
Еще одной причиной является воспаленная закупоренная сальная железа на краю века (дисфункция мейбомиевой железы), причиной которой может быть себорейный дерматит или розацеа.
Глазные капли и макияжные средства для глаз могут вызывать аллергическую реакцию, которая может стать причиной блефарита (контактный аллергический блефарит).
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Иногда причина воспаления может оставаться неизвестной.
Симптомы блефарита
При блефарите может возникать ощущение, что в глазу что-то есть. Могут возникать зуд и жжение глаз и век, края век могут покраснеть. Зуд чаще встречается, когда блефарит имеет аллергическую причину, а не инфекционную. Глаза могут слезиться; может возникнуть повышенная чувствительность к яркому свету.
При некоторых типах блефарита, например, вызванных бактериальной инфекцией, веки могут отекать, а часть ресниц может побелеть и даже выпасть. Обычно блефарит этого типа — острый. Иногда в мешочках у основания ресниц могут развиваться небольшие абсцессы, содержащие гной (пустулы), превращающиеся впоследствии в неглубокие язвочки (язвенный блефарит). Может образовываться корочка, которая прочно пристаёт к краям век. При удалении корочки поверхность может кровоточить. Во время сна выделения высыхают и приводят к склеиванию век, поэтому симптомы могут усугубляться после пробуждения.
При некоторых типах блефарита, например, вызванных закупоркой сальных (мейбомиевых) желез, железы блокируются твердыми, воскообразными отложениями. Блефарит этого типа может быть хроническим. У людей часто встречается себорейный дерматит или розацеа и развивается ячмень или халазионы (кисты век).
У некоторых людей с блефаритом возникает сухость глаз.
Большинство типов блефарита имеют свойство рецидивировать и упорно не поддаваться лечению. Блефарит доставляет неудобства и выглядит непривлекательно, но, как правило, не повреждает роговицу и не приводит к потере зрения. Изредка язвенный блефарит может привести к потере ресниц, образованию шрамов на краях век и, очень редко, даже к воспалению, поражающему роговицу.
Хронический блефарит также может развиваться у людей с:
раком века (особенно, если блефарит поражает только одно веко и наблюдается потеря ресниц);
пемфигоидом слизистых оболочек глаз (аутоиммунное заболевание, при котором происходит рубцевание конъюнктивы [оболочки, выстилающей веко и покрывающей белки глаз] и роговицы [прозрачного слоя перед радужной оболочкой и зрачком]);
инвазией демодексом (микроскопические клещи, живущие в волосяных фолликулах человека).
Диагностика блефарита
Симптомы и обследование врачом
Диагноз блефарита обычно основывается на симптомах и внешнем виде век. Для более тщательного обследования век врач может использовать щелевую лампу. Изредка с краев век берут образец материала и делают посев, чтобы определить вид бактерий, вызвавших инфекцию, и их чувствительность к широко используемым антибиотикам.
Лечение блефарита
Поддерживающие мероприятия (например, компрессы, очищение век)
Лечение причины
Некоторые лекарства могут облегчать такие симптомы, как раздражение. Могут помочь искусственные слезы в течение дня и мази на ночь. Облегчить симптомы можно с помощью влажных компрессов, обычно прохладных при аллергическом или контактном блефарите и теплых при других видах блефарита. Иногда, если эти меры неэффективны, используется кортикостероидная мазь.
По возможности лечат проблему, вызвавшую блефарит. Например, может быть прекращено применение глазных капель, которые предположительно вызвали контактный блефарит.
Для лечения язвенного блефарита, вызванного бактериями, врач может прописать антибиотик в виде мази или капель (например, бацитрацин с полимиксином В, гентамицин, эритромицин или сульфацетамид) или пероральный антибиотик (например, доксициклин). Кортикостероиды обычно не используются.
Вирусный блефарит лечится антивирусными таблетками (например, валацикловир), которые помогают при вирусе простого герпеса — обычной причине вирусного блефарита.
При блефарите, вызванном себорейным дерматитом, лечение обычно заключается в поддержании чистоты век путем протирания краев век дважды в день тканевой салфеткой или ватной палочкой, смоченной в слабом растворе детского шампуня (2–3 капли на ½ стакана теплой воды), или доступными в продаже салфетками и моющими средствами, содержащими такие ингредиенты, как масло чайного дерева или гипохлористая кислота. Если причиной является себорейный дерматит, необходимо также лечить лицо и волосистую часть головы. В некоторых случаях помогают окклюдеры слезных точек (пробки, блокирующие слезную точку или слезный проток, что уменьшает отток слез).
В некоторых случаях врач может прописать препарат, называемый эктопаразитицидом, который убивает паразитов, живущих в организме.
При дисфункции мейбомиевой железы теплые компрессы могут способствовать выделению жира из мейбомиевых сальных желез и уменьшению воспаления, облегчая зуд и жжение. Массаж век может способствовать выделению мейбомиевыми железами жира, который покрывает глаз. Также следует лечить розацеа, которая ведет к дисфункции мейбомиевой железы.