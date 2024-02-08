К заболеваниям, которые могут стать причиной блефарита, относятся бактериальная (обычно стафилококковая) инфекция век или протоков глубоких желез, при которой обнажаются края век, некоторые вирусные инфекции (обычно вирус простого герпеса) и аллергические реакции (на пыльцу или иногда на макияжные средства для глаз и/или глазные капли).

Кожные заболевания, например, себорейный дерматит, розацеа и атопический дерматит (экзема), поражают лицо, в том числе и веки, и приводят к воспалению и блефариту.

Еще одной причиной является воспаленная закупоренная сальная железа на краю века (дисфункция мейбомиевой железы), причиной которой может быть себорейный дерматит или розацеа.

Глазные капли и макияжные средства для глаз могут вызывать аллергическую реакцию, которая может стать причиной блефарита (контактный аллергический блефарит).

Острый блефарит Изображение WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Хронический блефарит Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Иногда причина воспаления может оставаться неизвестной.