Если у человека есть симптомы глазных болезней, его должен осмотреть врач. Следует отметить, что на ранней стадии некоторые глазные болезни протекают беcсимптомно или имеют мало симптомов, поэтому глаза следует регулярно проверять (каждые 1–2 года или чаще, если есть проблемы) у офтальмолога или оптометриста. Офтальмолог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении (хирургическими или нехирургическими методами) глазных болезней. Оптометрист — это медицинский работник, который специализируются на диагностике и лечении проблем со стороны зрения или рефракции (рефракционных аномалий).
Внутреннее строение глаза
Диагностика глазных болезней первоначально базируется на симптомах человека, на внешнем виде глаз и на результатах обследования.
Человек, у которого есть проблемы с глазами или со зрением, рассказывает о локализации и продолжительности симптомов, а затем офтальмолог обследует глаз, зону вокруг него и, возможно, другие части тела, в зависимости от предполагаемой причины. Обследование глаз, как правило, включает проверку рефракции и поля зрения, офтальмоскопию (ее также называют фундоскопией), обследование с помощью щелевой лампы и тонометрию. Предлагая человеку смотреть в разных направлениях, проверяющий может определить, как работают черепные нервы, которые контролируют двигательные мышцы глаз, называемые внешними глазными мышцами.
Проверка рефракции
Проверка рефракции — это процедура, во время которой врачи оценивают аномалии фокусирования. В ходе процедуры проверки рефракции диагностируются проблемы с остротой зрения, возникающие вследствие рефракционных аномалий, а именно близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопия. Острота зрения измеряется с помощью шкалы, которая дает возможность сравнить зрение человека с расстояния 6 метров с идеальным зрением человека. Таким образом, человек со зрением 20/20 видит объекты, находящиеся на расстоянии около 6 метров, с такой же четкостью, как человек с нормальным зрением, а человек со зрением 20/200 с расстояния около 6 метров видит только с такой четкостью, как человек с идеальным зрением видит с расстояния около 61 метра.
В одном из важных тестов для определения остроты зрения используется таблица Снеллена (таблица для исследования остроты зрения), которая представляет собой большой плакат или освещенную коробку с изображением рядов букв, размер которых уменьшается с каждым рядом. Таблицу читают со стандартного расстояния. Степень остроты зрения определяется по размеру ряда букв, который человек может читать. Для людей, которые не умеют читать, может использоваться модифицированная таблица, в которой используется прописная буква «E», которая поворачивается произвольным образом. Человека просят сказать, в какую сторону «смотрит» буква «E». Если человек не может ничего прочитать с таблицы, проверяющий может проверить, может ли человек посчитать его пальцы или увидеть, двигается ли его рука. Проверяющий также проверяет зрение вблизи, предлагая человеку прочитать стандартную таблицу для проверки зрения вблизи или газетный текст с расстояния приблизительно 35 сантиметров.
Объективная рефракция выполняется с помощью прибора, который определяет рефракционную аномалию глаза, путем измерения того, что происходит со светом, после того, как он попадает в глаз. Человек садится перед авторефрактометром, из прибора выходит луч света, и измеряется реакция глаза. Прибор использует полученную информацию для расчета оптической силы линз, необходимых для коррекции рефракционной аномалии человека. Такое измерение занимает всего несколько секунд.
Фороптер — это прибор, который обычно используется вместе с таблицей Снеллена для подбора очков или контактных линз, которые корректировали бы зрение человека наилучшим образом. Фороптер содержит полный комплект корригирующих линз, позволяя человеку сравнивать различные уровни коррекции, глядя на таблицу. Как правило, глазной врач использует фороптер для уточнения информации, полученной от авторефрактометра, перед тем, как выписать очки или контактные линзы.
Исследование поля зрения
Поле зрения — это вся площадь зрения, которую видит каждый глаз, включая угловое зрение (периферическое зрение). Поле зрения можно проверить в ходе стандартного обследования глаз. Его также можно более детально проверить, если человек заметил конкретные изменения зрения, например, если он все время ударяется о предметы с одной стороны. Самый простой способ проверить периферическое зрение такой: врач становится лицом к человеку и постепенно двигает палец или другую цель малого размера (например, спичку) по направлению сверху, снизу, слева и справа к центру поля зрения человека. Человек говорит врачу, когда он впервые обнаруживает двигающийся палец или другую цель. Чтобы результаты проверки были достоверными, взгляд человека должен быть зафиксирован на лице врача (а не на двигающемся пальце или цели). Глаз, который не проверяется, должен быть закрыт.
Поле зрения может быть проверено более детально с помощью кампиметра или периметра Гольдмана. В ходе этих тестов человек пристально смотрит в центр черного экрана или вогнутого белого сферического устройства (которое похоже на маленькую спутниковую тарелку). Предмет или свет медленно перемещается от периферии к центру поля зрения с разных направлений. Человек сообщает, когда свет впервые появляется со стороны угла глаза. На экране или на периметре делается отметка, где человек может видеть предмет или свет, что позволяет определить слепые пятна. Поля зрения можно проверить и с помощью компьютерной автоматической периметрии. В ходе этого теста человек пристально смотрит в центр большой вогнутой чаши и нажимает кнопку, как только видит вспышку света.
Для проверки центральной зоны зрения используется сетка Амслера. Сетка представляет собой черный плакат с белой сеткой и белой точкой в центре. Человек замечает все искажения линий сетки, пристально глядя на белое пятно. Каждый глаз проверяется с нормального расстояния для чтения (в очках, если человек пользуется очками для чтения). Если человек не видит какую-либо зону сетки, может существовать патологическое слепое пятно. За зоной, проверяемой с помощью сетки Амслера, существует нормальное маленькое слепое пятно в том месте, где зрительный нерв выходит из глаза. Но люди не подозревают о существовании этого нормального слепого пятна. Волнистые линии или отсутствующие зоны (кроме нормального слепого пятна) могут указывать на возможную проблему в желтом пятне. Этот тест достаточно простой, чтобы использовать его в домашних условиях для мониторинга дегенерации желтого пятна.
Проверка цветового зрения
Для определения снижения способности воспринимать определенные цвета (дальтонизм) существует много тестов. Цветовые таблицы Ишихары, которые используются чаще всего, представляют собой поля маленьких цветных точек, плотно сгруппированных вместе на белом фоне так, что они образуют большой круг. На этих полях цветных точек «спрятаны» цветные цифры или символы. Как правило, точки организованы таким образом, что люди с нормальным зрением видят эти «спрятанные» цифры. Люди, страдающие дальтонизмом, видят другие цифры или не видят их совсем, в зависимости от вида дальтонизма.
Офтальмоскопия
Прямой офтальмоскоп — это ручной прибор, который выглядит как маленький фонарик с увеличительными линзами. С помощью офтальмоскопа врач светит в глаз, чтобы обследовать роговицу, хрусталик, стекловидное тело (студенистое вещество, которым заполнена задняя часть глаза), сетчатку и зрительный нерв, а также вены и артерии сетчатки (см. Строение и функции глаз). Когда луч света направляется в глаз, человек смотрит прямо перед собой. Для того чтобы врач мог все хорошо рассмотреть, часто закапывают капли для расширения (увеличения) зрачка.
Офтальмоскопия — процедура безболезненная, но если закапываются капли для расширения зрачка, зрение может быть временно размытым, и у человека будет повышенная чувствительность к свету в течение нескольких часов после процедуры.
Что представляет собой офтальмоскоп?
Офтальмоскоп — это прибор, который позволяет врачу обследовать внутренние структуры глаза человека. Прибор имеет угловое зеркало, различные линзы и источник света. С его помощью врач может видеть сетчатку, зрительный нерв, вены и артерии сетчатки и оценивать некоторые проблемы, которые могут влиять на стекловидное тело (студенистое вещество, которым заполнен глаз).
Офтальмоскопия — это стандартная часть каждой процедуры обычного обследования глаз. Офтальмоскопия проводится не только для распознавания изменений в сетчатке вследствие глазных болезней, но также для распознавания изменений, причиной которых являются болезни, поражающие другие части тела. Например, она используется для:
Распознавания изменений в кровеносных сосудах сетчатки у пациентов с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом и сахарным диабетом.
Получения информации о повышенном давлении в головном мозге, которое приводит к отеку (выпиранию) зрительного нерва, который в норме имеет чашевидную форму (отек зрительного нерва).
С помощью офтальмоскопии можно увидеть опухоли на сетчатке. В ходе офтальмоскопии также можно диагностировать дегенерацию желтого пятна.
Офтальмологи и оптометристы также используют устройство под названием непрямой офтальмоскоп. В ходе непрямой офтальмоскопии на голове врача помещается похожий на бинокль прибор, а перед глазом человека помещается ручная линза для фокусирования изображения внутри глаза. Этот метод позволяет получить трехмерное изображение и позволяет увидеть объекты, которые имеют глубину, включая отслоившуюся сетчатку. Это также позволяет использовать более сильный источник света, что очень важно, если внутренние структуры глаза непрозрачны, например, вследствие катаракты. При использовании непрямого офтальмоскопа поле зрения значительно шире, поэтому врач может видеть большую часть сетчатки.
Обследование с помощью щелевой лампы
Что представляет собой щелевая лампа?
Щелевая лампа — это прибор, который позволяет врачу обследовать весь глаз при сильном увеличении и измерять глубину. Щелевая лампа направляет сильный свет в глаз.
Щелевая лампа — это настольный бинокулярный микроскоп, который направляет свет в глаз и позволяет врачу обследовать весь глаз при сильном увеличении. Оптика щелевой лампы лучше оптики прямого офтальмоскопа; она обеспечивает увеличение и трехмерное изображение, что позволяет измерять глубину. Щелевая лампа является наилучшим инструментом для исследования следующих структур:
Веки
Ткани и кожа вокруг глаз
Радужка
Поверхность глаза (включая роговицу и конъюнктиву)
Внутриглазная жидкость (жидкость в передней части глаза между роговицей и радужной оболочкой)
Часто закапывают глазные капли для расширения зрачка, чтобы врач мог еще лучше видеть глаз, в том числе хрусталик, стекловидное тело, сетчатку и зрительный нерв. Иногда, когда у человека глаукома или есть подозрение на глаукому, на глаз помещают дополнительную линзу или держат ее перед глазом, чтобы обследовать угол между радужной оболочкой и передней частью глаза (внутренняя поверхность роговицы). Такое обследование называют «гониоскопией».
Тонометрия
С помощью тонометрии можно измерить внутриглазное давление. Диапазон нормального глазного давления составляет от 8 до 21 миллиметра ртутного столба (мм рт. ст.). Внутриглазное давление измеряется для диагностики некоторых видов глаукомы, а также для контроля ее лечения.
При профилактическом обследовании для измерения глазного давления может использоваться беcконтактный воздушный тонометр. Этот прибор не является высокоточным, но удобен для выявления людей, которым может потребоваться дополнительное обследование. На роговицу направляется небольшая струя воздуха, заставляя человека моргнуть, но это не доставляет дискомфорта. Воздушный «выстрел» расплющивает роговицу, и прибор измеряет время (в тысячных секунды), которое необходимо для этого. Время, необходимое для того, чтобы воздушный «выстрел» расплющил роговицу в глазу с нормальным давлением, меньше времени, которое необходимо для того, чтобы воздушный «выстрел» расплющил роговицу в глазу с повышенным давлением.
Аппланационная тонометрия является более точным методом. Аппланационный тонометр обычно прикрепляется к щелевой лампе. После закапывания глазных капель для того, чтобы вызвать онемение глаза, врач смотрит на глаз через щелевую лампу и осторожно перемещает аппланационный тонометр до тех пор, пока он не коснется роговицы. Давление, необходимое для расплющивания роговицы, пропорционально внутриглазному давлению.
Для выполнения тонометрии также используются портативные аппланационные ручные инструменты. Сначала закапывают глазные капли для того, чтобы вызвать онемение глаза, а затем прибор осторожно помещается на роговицу и измеряется давление. Портативные аппланационные тонометры могут использоваться в отделениях неотложной помощи или в кабинете врача для быстрого определения наличия повышенного глазного давления. Для измерения внутриглазного давления без использования обезболивающих глазных капель может использоваться портативный рикошетный тонометр. Он удобен для обследования детей и широко используется в отделениях неотложной помощи не офтальмологами.