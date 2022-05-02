Обследование глаз

Проверка рефракции — это процедура, во время которой врачи оценивают аномалии фокусирования. В ходе процедуры проверки рефракции диагностируются проблемы с остротой зрения, возникающие вследствие рефракционных аномалий, а именно близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопия. Острота зрения измеряется с помощью шкалы, которая дает возможность сравнить зрение человека с расстояния 6 метров с идеальным зрением человека. Таким образом, человек со зрением 20/20 видит объекты, находящиеся на расстоянии около 6 метров, с такой же четкостью, как человек с нормальным зрением, а человек со зрением 20/200 с расстояния около 6 метров видит только с такой четкостью, как человек с идеальным зрением видит с расстояния около 61 метра.

В одном из важных тестов для определения остроты зрения используется таблица Снеллена (таблица для исследования остроты зрения), которая представляет собой большой плакат или освещенную коробку с изображением рядов букв, размер которых уменьшается с каждым рядом. Таблицу читают со стандартного расстояния. Степень остроты зрения определяется по размеру ряда букв, который человек может читать. Для людей, которые не умеют читать, может использоваться модифицированная таблица, в которой используется прописная буква «E», которая поворачивается произвольным образом. Человека просят сказать, в какую сторону «смотрит» буква «E». Если человек не может ничего прочитать с таблицы, проверяющий может проверить, может ли человек посчитать его пальцы или увидеть, двигается ли его рука. Проверяющий также проверяет зрение вблизи, предлагая человеку прочитать стандартную таблицу для проверки зрения вблизи или газетный текст с расстояния приблизительно 35 сантиметров.

Объективная рефракция выполняется с помощью прибора, который определяет рефракционную аномалию глаза, путем измерения того, что происходит со светом, после того, как он попадает в глаз. Человек садится перед авторефрактометром, из прибора выходит луч света, и измеряется реакция глаза. Прибор использует полученную информацию для расчета оптической силы линз, необходимых для коррекции рефракционной аномалии человека. Такое измерение занимает всего несколько секунд.

Фороптер — это прибор, который обычно используется вместе с таблицей Снеллена для подбора очков или контактных линз, которые корректировали бы зрение человека наилучшим образом. Фороптер содержит полный комплект корригирующих линз, позволяя человеку сравнивать различные уровни коррекции, глядя на таблицу. Как правило, глазной врач использует фороптер для уточнения информации, полученной от авторефрактометра, перед тем, как выписать очки или контактные линзы.