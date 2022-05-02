Исследования для диагностики глазных болезней

Для подтверждения проблем с глазами или определения масштабов или степени тяжести заболевания глаз может использоваться много разных тестов и исследований. Исследование каждого глаза проводится отдельно.
Внутреннее строение глаза
Ангиография
Как правило, для проведения ангиографии в кровеносные сосуды вводится красящее вещество, чтобы сосуды были лучше видны при визуализирующих обследованиях. Однако при ангиографии глаза красящее вещество используется для того, чтобы сосуды были лучше видны при прямом обследовании врачом или при их фотографировании.
Флуоресцеиновая ангиография позволяет врачу четко видеть кровеносные сосуды в задней части глаза. Флуоресцентное красящее вещество, которое видно при синем свете, вводится в вену руки. Красящее вещество циркулирует в системе кровообращения человека, в том числе и в сосудах сетчатки. Вскоре после введения красящего вещества быстро делают серию фотографий сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва, радужной оболочки или их сочетания. Красящее вещество в кровеносных сосудах светится, что позволяет сосудам четко выделяться.
Флуоресцеиновую ангиографию особенно полезно проводить при диагностике дегенерации желтого пятна, закупорки кровеносных сосудов сетчатки и диабетической ретинопатии. Такую ангиографию также делают людям, которым может потребоваться выполнение лазерных процедур на сетчатке.
Ангиография с индоцианином зеленым позволяет врачам видеть кровеносные сосуды сетчатки и сосудистой оболочки. Как и при флуоресцеиновой ангиографии, флуоресцентное красящее вещество вводится в вену. Такая ангиография дает врачам больше информации о кровеносных сосудах сосудистой оболочки, чем флуоресцеиновая ангиография. Ангиография с индоцианином зеленым используется для подтверждения дегенерации желтого пятна и выявления развития новых кровеносных сосудов в глазу.
Электроретинография
Электроретинография позволяет врачу исследовать функционирование светочувствительных клеток (фоторецепторов) сетчатки путем оценки реакции сетчатки на вспышки света. Сначала закапывают глазные капли для того, чтобы сделать глаз нечувствительным и расширить зрачок. Затем на роговицу помещают записывающий электрод, который имеет форму контактной линзы; другой электрод помещают на кожу лица неподалеку. Затем глаз открывают с помощью специального приспособления. Комнату затемняют, и человек, не моргая, смотрит на вспыхивающий свет. В ответ на вспышки света сетчатка проявляет электрическую активность, которую считывают электроды.
Электроретинография особенно полезна при оценке таких заболеваний, как пигментный ретинит, при которых поражаются фоторецепторы.
Ультразвуковое исследование
Глаз можно обследовать с помощью ультразвука. На закрытое веко осторожно помещается зонд, который безболезненно отправляет и улавливает отраженные от глазного яблока звуковые волны. Отраженные звуковые волны создают двухмерное изображение внутренних структур глаза.
Ультразвуковое исследование показано в тех случаях, когда при проведении офтальмоскопии или использовании щелевой лампы невозможно увидеть сетчатку, если есть непрозрачные структуры или что-то блокирует поле зрения. Ультразвуковое исследование может проводиться для определения характера аномальных структур в глазу, таких, как опухоль, или для подтверждения отслоения сетчатки. Ультразвуковое исследование также может проводиться для обследования кровеносных сосудов, питающих глаз (Допплеровская эхография), и для определения толщины роговицы (пахиметрия).
Пахиметрия
Выполнение пахиметрии (измерения толщины роговицы) очень важно при проведении рефракционных операций, таких как лазерный кератомилез in situ (LASIK).
Пахиметрия обычно выполняется с помощью ультразвукового исследования. Перед проведением ультразвуковой пахиметрии сначала закапывают глазные капли для того, чтобы сделать глаз нечувствительным, а затем на поверхность роговицы осторожно помещается ультразвуковой зонд. При проведении оптической пахиметрии не требуется закапывать глазные капли для того, чтобы сделать глаз нечувствительным, потому что прибор не касается глаза.
Оптическая когерентная томография
Оптическая когерентная томография (ОКТ) обеспечивает получение изображения структур задней части глаза, таких как зрительный нерв, сетчатка, сосудистая оболочка и стекловидное тело, с высоким разрешением (высокой четкостью). ОКТ может использоваться для подтверждения отека сетчатки. ОКТ похожа на ультразвуковое исследование, но вместо звука используется свет.
Врачи проводят ОКТ для диагностики заболеваний сетчатки, в том числе дегенерации желтого пятна, заболеваний, которые могут вызывать образование новых кровеносных сосудов в глазу, и глаукомы.
Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)
Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография могут использоваться для получения подробной информации о внутренних структурах глаза, а также о костных структурах, окружающих глаз (глазница). Эти методы используются для оценки травм глаза, особенно если врачи предполагают наличие инородных тел в глазу, опухолей глазницы и зрительного нерва и неврита зрительного нерва.