Исследования для диагностики глазных болезней

Как правило, для проведения ангиографии в кровеносные сосуды вводится красящее вещество, чтобы сосуды были лучше видны при визуализирующих обследованиях. Однако при ангиографии глаза красящее вещество используется для того, чтобы сосуды были лучше видны при прямом обследовании врачом или при их фотографировании.

Флуоресцеиновая ангиография позволяет врачу четко видеть кровеносные сосуды в задней части глаза. Флуоресцентное красящее вещество, которое видно при синем свете, вводится в вену руки. Красящее вещество циркулирует в системе кровообращения человека, в том числе и в сосудах сетчатки. Вскоре после введения красящего вещества быстро делают серию фотографий сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва, радужной оболочки или их сочетания. Красящее вещество в кровеносных сосудах светится, что позволяет сосудам четко выделяться.

Флуоресцеиновую ангиографию особенно полезно проводить при диагностике дегенерации желтого пятна, закупорки кровеносных сосудов сетчатки и диабетической ретинопатии. Такую ангиографию также делают людям, которым может потребоваться выполнение лазерных процедур на сетчатке.

Ангиография с индоцианином зеленым позволяет врачам видеть кровеносные сосуды сетчатки и сосудистой оболочки. Как и при флуоресцеиновой ангиографии, флуоресцентное красящее вещество вводится в вену. Такая ангиография дает врачам больше информации о кровеносных сосудах сосудистой оболочки, чем флуоресцеиновая ангиография. Ангиография с индоцианином зеленым используется для подтверждения дегенерации желтого пятна и выявления развития новых кровеносных сосудов в глазу.