Строение и функции глаз сложны. Каждый глаз постоянно регулирует поступление света, фокусируется на близких и дальних объектах и непрерывно формирует изображения, которые мгновенно передаются в мозг.

Глазница — это костная впадина, в которой находятся глазное яблоко, мышцы, нервы и кровеносные сосуды, а также органы, которые вырабатывают и выделяют слезы. Глазницу формируют несколько костей, которые придают ей грушевидную форму.

Внутреннее строение глаза

Внешняя оболочка глазного яблока состоит из относительно плотного белого слоя, который называется склерой (или белком глаза).

В защищенной веками передней части глаза склера покрыта тонкой прозрачной оболочкой (конъюнктивой), которая заканчивается у края роговицы. Конъюнктива также покрывает влажную заднюю часть век и глазные яблоки.

Свет проникает в глаз через роговицу, которая представляет собой прозрачную оболочку сферической формы, расположенную перед радужной оболочкой и зрачком. Роговица служит защитной оболочкой для передней части глаза, а также помогает фокусировать свет на сетчатке, которая находится в задней части глаза.

Пройдя через роговицу, свет проходит через зрачок (черную точку посередине глаза).

Радужная оболочка — цветная часть глаза круглой формы вокруг зрачка — регулирует поступление света в глаз. Радужная оболочка пропускает больше света в глаз (увеличивая или расширяя зрачок) при темном освещении и меньше света (сокращая или сужая зрачок) при ярком освещении. Таким образом, зрачок расширяется и сужается подобно диафрагме объектива камеры при изменении освещения в непосредственной близости. Размер зрачка регулируется мышцами: сфинктером зрачка и дилатором зрачка.

За радужной оболочкой находится хрусталик. Меняя свою форму, хрусталик фокусирует лучи света на сетчатке. При помощи небольших мышц (которые называют ресничными мышцами) хрусталик утолщается, чтобы сфокусироваться на близких объектах и становится тоньше, чтобы сфокусироваться на дальних объектах.

В сетчатке есть светочувствительные клетки (фоторецепторы) и кровеносные сосуды, которые их питают. Наиболее чувствительной частью сетчатки является небольшой участок, который называется желтым пятном, где находятся миллионы плотно расположенных фоторецепторов (их называют колбочками). Высокая плотность колбочек в желтом теле позволяет детализировать зрительный образ, точно так как цифровая камера с высоким разрешением имеет больше мегапикселей.

Вводные сведения о глазах Видео

Каждый фоторецептор связан с нервным волокном. Отходящие от фоторецепторов нервные волокна собраны в пучок и образуют зрительный нерв. Оптический диск, первая часть зрительного нерва, находится в задней части глаза.

Фоторецепторы сетчатки преобразуют изображение в электрические сигналы, которые передаются в мозг по зрительному нерву. Есть два основных вида фоторецепторов: колбочки и палочки.

Колбочки сосредоточены главным образом в области желтого пятна; они отвечают за остроту и детализацию центрального зрения и позволяют различать цвета.

Палочки отвечают за сумеречное и периферическое (боковое) зрение. Палочек намного больше, чем колбочек, и они намного чувствительнее к свету, но они не позволяют различать цвета и не способствуют детализации центрального зрения, как это делают колбочки. Палочки сосредоточены главным образом на периферии сетчатки.

Глазное яблоко состоит из двух частей, каждая из которых наполнена жидкостью. Создаваемое этими жидкостями давление округляет глазное яблоко и помогает поддерживать его форму.

Передняя часть (передний сегмент) занимает пространство от внутренней стороны роговицы до передней поверхности хрусталика. Она наполнена жидкостью, которая называется водянистой влагой и питает внутренние структуры. Передний сегмент разделен на две камеры. Передняя камера занимает пространство от роговицы до радужной оболочки. Задняя камера занимает пространство от радужной оболочки до хрусталика. В норме водянистая влага вырабатывается в задней камере, медленно протекает через зрачок в переднюю камеру, а затем вытекает из глазного яблока через канал оттока жидкости, который находится на стыке радужной оболочки и роговицы.

Задняя часть (задний сегмент) занимает пространство от тыльной поверхности хрусталика до сетчатки. Здесь находится студенистая жидкость, которую называют стекловидным телом.