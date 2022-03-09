Защитные функции глаз

Защиту глаз обеспечивают глазница, ресницы, веки, конъюнктива и слезные железы.

Структуры, защищающие глаз

Костные структуры глазницы (костной впадины, в которой находятся глазное яблоко, его мышцы, нервы и кровеносные сосуды, а также органы, которые вырабатывают и выделяют слезы) выступают над поверхностью глаза. Они защищают глаз, не мешая ему свободно двигаться по широкой дуге.

Ресницы — это короткие жесткие волосы, которые растут на краю века. Верхние ресницы длиннее нижних, они загнуты вверх. Нижние ресницы загнуты вниз. Ресницы выполняют функцию физического барьера, защищая глаза от попадания насекомых и инородных частиц; они заставляют человека непроизвольно моргать при малейшем ощущении опасности или провокации.

Верхние и нижние веки представляют собой тонкие складки кожи и мышцы, которые могут покрывать глаз. Они быстро непроизвольно закрываются (моргают), формируя механический барьер, который защищает глаз от попадания посторонних предметов, ветра, пыли, насекомых и очень яркого света. Этот рефлекс срабатывает при виде приближающегося предмета, при касании предмета к поверхности глаза или при ощущения ресницами ветра или мелких предметов, таких как пыль или насекомые.

На влажной тыльной поверхности века конъюнктива образует свод, который покрывает переднюю поверхность глазного яблока до самого края роговицы. Конъюнктива защищает чувствительные ткани, которые находятся под ней.

При моргании веки помогают равномерно распределить слезы по всей поверхности глаза. Слезы — это соленая жидкость, которая непрерывно омывает поверхность глаза, чтобы сохранять его влажность и передавать кислород и питательные вещества роговице, в которой нет кровеносных сосудов, через которые эти вещества поступают в другие ткани. В закрытом состоянии веки помогают удерживать влагу на поверхности глаза. Небольшие железы на краю верхнего и нижнего века выделяют маслянистое вещество, которое, соединяясь со слезной пленкой, предотвращает испарение слез. Слезы обеспечивают увлажнение поверхности глаза. Без такого увлажнения прозрачная в норме роговица может стать сухой и непрозрачной, травмироваться и инфицироваться. Слезы также улавливают и смывают небольшие частицы, которые попадают в глаза. Кроме того, в слезах много антител, которые помогают бороться с инфекцией. Веки и слезы защищают глаз, не препятствуя проникновению лучей света в глаз.

Слезы состоят из 3 слоев: водного, слизистого и масляного. Слезные железы вырабатывают водный слой. Слезные железы, расположенные в верхнем наружном углу каждого глаза (см. рисунок Откуда берутся слезы) и в толще конъюнктивы, вырабатывают водную часть слез, которая вытекает на поверхность глаза через слезоотводящие протоки. Слизистые железы конъюнктивы вырабатывают слизь, а жировые (липидные) железы на краю века вырабатывают жирные масла. Слизь и жирные мала, смешиваясь с водной частью слез, создают слезную пленку с более высокими защитными свойствами.

Слезы отводятся из каждого глаза через отверстие на внутренней части век возле носа, называемое слезной точкой. Слезы затем проходят через крошечные каналы, называемые канальцами, а затем попадают в нос через носослезные протоки.