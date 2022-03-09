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Глазные мышцы, нервы и кровеносные сосуды

Авторы:James Garrity, MD, Mayo Clinic College of Medicine and Science
Проверено/пересмотрено мар. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Совместная работа нескольких мышц обеспечивает движение глаза, позволяя человеку смотреть в разных направлениях, не поворачивая головы. Каждая глазная мышца активируется специфичным черепным нервом.

    Через глазницу (костную впадину, в которой находится глазное яблоко) проходят зрительный нерв (черепной нерв), по которому импульсы от сетчатки передаются к мозгу, а также другие черепные нервы, по которым передаются импульсы к каждой глазной мышце.

    По глазной артерии и центральной артерии сетчатки (артерии, которая ответвляется от глазной артерии) кровь поступает в каждый глаз.

    Подобным образом отток крови из глаза происходит по глазным венам (вортикозным венам) и центральной вене сетчатки. Кровеносные сосуды входят и выходят через заднюю часть глаза.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.