Глазные мышцы, нервы и кровеносные сосуды

Совместная работа нескольких мышц обеспечивает движение глаза, позволяя человеку смотреть в разных направлениях, не поворачивая головы. Каждая глазная мышца активируется специфичным черепным нервом.

Через глазницу (костную впадину, в которой находится глазное яблоко) проходят зрительный нерв (черепной нерв), по которому импульсы от сетчатки передаются к мозгу, а также другие черепные нервы, по которым передаются импульсы к каждой глазной мышце.

По глазной артерии и центральной артерии сетчатки (артерии, которая ответвляется от глазной артерии) кровь поступает в каждый глаз.

Подобным образом отток крови из глаза происходит по глазным венам (вортикозным венам) и центральной вене сетчатки. Кровеносные сосуды входят и выходят через заднюю часть глаза.