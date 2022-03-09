В среднем возрасте хрусталик глаза становится менее эластичным и менее способным утолщаться, а значит, и менее способным фокусироваться на ближних объектах; такое состояние называется пресбиопией. Компенсировать данную проблему могут очки для чтения и бифокальные линзы. Дополнительная информация о влиянии возраста на глаза представлена в разделе Изменения, происходящие в организме с возрастом: глаза.

Возрастные изменения глаз могут включать:

желтоватый или коричневатый оттенок хрусталика вследствие многолетнего воздействия ультрафиолетового излучения, ветра и пыли;

утончение конъюнктивы;

голубоватый оттенок из-за увеличения прозрачности склеры.

С возрастом может снижаться количество клеток слизи в конъюнктиве. С возрастом также может вырабатываться меньше слез для увлажнения поверхности глаза. Этим объясняется, почему больные пожилого возраста более часто страдают сухостью глаз. Тем не менее, даже если в нормальных условиях имеет место склонность глаз к сухости, при раздражении глаз, например, при нарезании лука или попадании в глаз инородного тела, может отмечаться существенное слезоотделение.

Роговичная дуга (отложение солей кальция и холестерина) имеет вид серо-белого кольца по краю роговицы. Она часто наблюдается у больных старше 60 лет. Роговичная дуга не влияет на зрение.

Некоторые болезни сетчатки, такие как дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия (если человек страдает диабетом) и отслойка сетчатки, чаще всего встречаются в пожилом возрасте. Также частыми становятся такие глазные болезни, как катаракта.

Мышцы, которые закрывают веки, с возрастом также слабеют. Такая слабость мышц в сочетании с силой тяжести и возрастной слабостью век иногда приводит к тому, что нижнее веко отстаёт от глазного яблока. Такое нарушение называют эктропионом (выворотом века). Иногда вследствие возрастной слабости разных частей века, нижнее веко заворачивается внутрь и ресницы начинают тереть по глазному яблоку. Такое нарушение называют энтропионом (заворотом века). При поражении верхнего века, оно может обвисать — такое состояние называют птозом.

У некоторых больных пожилого возраста количество жира вокруг глазницы уменьшается, что приводит к смещению глазного яблока назад в глазницу. Такое нарушение называется энофтальмом. Из-за слабости тканей век жир глазницы также может выпячиваться в сторону век, вследствие чего они постоянно выглядят припухшими.

С возрастом слабеют мышцы, которые регулирует размер зрачков. Зрачки становятся меньше, медленнее реагируют на свет и медленнее расширяются в темноте. Поэтому больные старше 60 лет могут видеть предметы неотчетливо, они как бы слепнут в первые мгновения при выходе на улицу (или когда в темное время суток им навстречу едет автомобиль), они испытывают трудности при переходе с ярко освещенной обстановки в более темную. Такие изменения могут доставлять особое беспокойство в сочетании с явлениями катаракты.

С возрастом могут происходить и другие изменения в функциях глаз. Острота зрения снижается, несмотря на использование самых лучших очков, особенно у больных, страдающих катарактой, дегенерацией желтого пятна или глаукомой на поздней стадии (см. таблицу Некоторые расстройства, поражающие преимущественно пожилых людей). Количество света, попадающее на сетчатку, уменьшается. При этом растет потребность в более ярком освещении и в большем контрасте между предметами и фоном. Пожилые больные могут также видеть возросшее количество плавающих черных пятен (плавающих помутнений). На зрение плавающие помутнения существенно не влияют.