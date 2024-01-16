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Общие сведения о крови

Авторы:Ravindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Основная информация

    Кровь представляет собой сложную смесь из:

    В организме человека содержится около 5 литров крови.

    Циркулируя по организму, кровь выполняет различные важные функции:

    • снабжает ткани организма кислородом и важнейшими питательными веществами (жиры, сахара, минералы и витамины);

    • переносит углекислый газ в легкие;

    • переносит в почки другие продукты жизнедеятельности для выведения их из организма;

    • транспортирует гормоны (химические мессенджеры), что позволяет различным частям тела взаимодействовать друг с другом;

    • переносит компоненты, которые борются с инфекциями;

    • переносит компоненты, которые останавливают кровотечение.

    Перекачиваемая сердцем кровь за 20–30 секунд проходит полный круг кровообращения и возвращается обратно.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.