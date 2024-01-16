Общие сведения о крови

Кровь представляет собой сложную смесь из:
плазмы (жидкий компонент);
эритроцитов (компонент для переноса кислорода);
лейкоцитов (клетки, которые защищают от инфекции);
тромбоцитов (частицы, способствующие свертыванию).
В организме человека содержится около 5 литров крови.
Циркулируя по организму, кровь выполняет различные важные функции:
снабжает ткани организма кислородом и важнейшими питательными веществами (жиры, сахара, минералы и витамины);
переносит углекислый газ в легкие;
переносит в почки другие продукты жизнедеятельности для выведения их из организма;
транспортирует гормоны (химические мессенджеры), что позволяет различным частям тела взаимодействовать друг с другом;
переносит компоненты, которые борются с инфекциями;
переносит компоненты, которые останавливают кровотечение.
Перекачиваемая сердцем кровь за 20–30 секунд проходит полный круг кровообращения и возвращается обратно.