Образование клеток крови

Эритроциты, большая часть лейкоцитов и тромбоциты вырабатываются в костном мозге. Однако 2 типа лейкоцитов — Т-клетки и В-клетки (лимфоциты), — также вырабатываются в лимфатических узлах и селезенке. Т-клетки также вырабатываются и созревают в вилочковой железе. (См. также Общие сведения о крови).

Все клетки крови в костном мозге происходят от общей клетки одного типа, которая называется стволовой клеткой. Сначала при делении стволовой клетки образуется незрелый эритроцит, лейкоцит или клетка, производящая тромбоцит. Затем незрелая клетка делится, продолжает созревать и в конечном итоге превращается в зрелый эритроцит, лейкоцит или тромбоцит.

Скорость выработки клеток крови регулируется потребностями организма. Нормальные клетки крови существуют в течение ограниченного срока времени (от нескольких часов до нескольких дней для лейкоцитов, примерно до 10 дней для тромбоцитов и примерно до 120 дней для эритроцитов) и должны постоянно заменяться.

Определенные заболевания могут послужить триггером для дополнительной выработки клеток крови. При низком содержании кислорода в тканях организма или уменьшении количества эритроцитов почки вырабатывают и выделяют эритропоэтин — гормон, который стимулирует костный мозг, заставляя его вырабатывать большее количество эритроцитов.

Повышенное количество лейкоцитов вырабатывается костным мозгом в ответ на инфекцию.

В качестве реакции на кровотечение костный мозг вырабатывает и высвобождает больше тромбоцитов.