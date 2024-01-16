Основные компоненты крови:
Плазма
эритроцитов;
Лейкоциты
Тромбоциты
(См. также Общие сведения о крови).
Плазма
Плазма — это жидкий компонент крови, в котором содержатся находящиеся во взвешенном состоянии красные кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца (лейкоциты) и тромбоциты. Плазма составляет более половины объема крови и состоит главным образом из воды, в которой содержатся растворенные соли (электролиты) и белки.
Основным белком плазмы является альбумин. Альбумин препятствует просачиванию жидкости сквозь кровеносные сосуды и попаданию в ткани. Кроме того, альбумин связывается с некоторыми веществами, такими, как гормоны и определенные лекарственные препараты, и участвует в их транспортировке.
К числу других содержащихся в плазме белков относятся антитела (иммуноглобулины), которые активно защищают организм от вирусов, бактерий, грибков и опухолевых клеток, а также факторов свертывания крови, контролирующих кровотечение.
Плазма выполняет и другие функции:
Действует как резервуар.
Помогает поддерживать артериальное давление и кровообращение.
Помогает поддерживать температуру тела.
Действуя как резервуар, плазма может либо восполнять нехватку воды, либо выводить избыток воды из тканей. В ситуациях, когда тканям организма необходима дополнительная жидкость, плазма служит первым источником, обеспечивающим данную потребность.
Плазма предохраняет кровеносные сосуды от спадания и закупоривания, помогает поддерживать на должном уровне артериальное давление и обеспечивает циркуляцию крови в организме, заполняя кровеносные сосуды и поддерживая в них непрерывный ток жидкости.
Способствуя регуляции температуры тела, плазма, циркулирующая в кровеносных сосудах, переносит тепловую энергию, которая вырабатывается в тканях туловища, в части тела, теряющие тепло быстрее всего, например, в руки, ноги и голову.
Эритроциты
Красные кровяные тельца (также называемые эритроцитами) составляют около 40% объема крови. Эритроциты содержат гемоглобин — белок, который окрашивает кровь в красный цвет и позволяет переносить кислород из легких, доставляя его во все ткани организма. Кислород используется клетками для выработки необходимой организму энергии, при этом углекислый газ выводится как продукт жизнедеятельности. Эритроциты выводят углекислый газ из тканей и возвращают его в легкие.
Если количество эритроцитов оказывается слишком низким (анемия), кровь переносит меньшее количество кислорода, что приводит к утомляемости и слабости.
Если количество эритроцитов оказывается слишком высоким (эритроцитоз, как при истинной полицитемии), кровь становится слишком густой, что может привести к ускоренному свертыванию и увеличению риска инфарктов и инсультов.
Лейкоциты
Белые кровяные тельца (также называемые лейкоцитами) содержатся в крови в меньшем количестве, чем эритроциты (на каждый лейкоцит приходится примерно 600–700 эритроцитов).
Лейкоциты отвечают главным образом за защиту организма от инфекций.
Существует 5 основных типов лейкоцитов:
Нейтрофилы
Лимфоциты
Моноциты
Эозинофилы
Базофилы
Нейтрофилы, наиболее многочисленный тип, помогают защищать организм от инфекций, убивая бактерии и грибки и поглощая их и другие инородные частицы.
Лимфоциты подразделяются на 3 основных типа: Т-клетки (T-лимфоциты) и естественные клетки-киллеры, которые помогают защищать организм от вирусных инфекций, а также могут обнаруживать и уничтожать некоторые опухолевые клетки, и B-клетки (B-лимфоциты), которые в своём развитии превращаются в клетки, вырабатывающие антитела.
Моноциты поглощают погибшие или поврежденные клетки и помогают бороться с различными возбудителями инфекции.
Эозинофилы уничтожают паразитов, разрушают опухолевые клетки и участвуют в аллергических реакциях.
Базофилы также участвуют в аллергических реакциях.
Некоторые лейкоциты могут свободно проходить по кровотоку, но некоторые из них закрепляются на стенках кровеносных сосудов или даже проникают через стенки сосудов и проходят в другие ткани. Когда лейкоциты сталкиваются с очагом инфекции или другой проблемой, они выделяют вещества, которые привлекают еще большее количество лейкоцитов. Лейкоциты выполняют функцию, схожую с функцией армии: они рассредоточены по всему организму, но готовы при первой необходимости объединиться и дать отпор в случае вторжения. Лейкоциты осуществляют эту функцию, поглощая и переваривая микроорганизмы (фагоцитоз, поэтому лейкоциты иногда называют фагоцитами) и вырабатывая антитела, которые прикрепляются к микробам, что облегчает их разрушение.
Если количество лейкоцитов оказывается слишком низким (лейкопения), это повышает вероятность возникновения инфекций.
Слишком высокое количество лейкоцитов (лейкоцитоз) не обязательно приводит к появлению каких-либо симптомов, но большое количество лейкоцитов может свидетельствовать о наличии сопутствующего заболевания (например, инфекции, воспалительного процесса или лейкоза).
Тромбоциты
Тромбоциты — это клеткоподобные частицы меньшего размера, чем эритроциты или лейкоциты. Тромбоциты содержатся в крови в меньшем количестве, чем эритроциты (на каждый тромбоцит приходится примерно 20 эритроцитов).
Тромбоциты участвуют в процессе свертывания крови: они скапливаются в месте кровотечения и группируются, формируя пробку, которая помогает восстановить герметичность кровеносных сосудов. Кроме того, они выделяют вещества, которые помогают обеспечить дальнейшее свертывание крови.
Если количество тромбоцитов оказывается слишком низким (тромбоцитопения), то повышается вероятность образования кровоподтеков и необычно сильного кровотечения.
Если количество тромбоцитов оказывается слишком высоким (тромбоцитемия), это может способствовать избыточному свертыванию крови и закупорке кровеносных сосудов, что приводит к таким заболеваниям, как транзиторная ишемическая атака. Если количество тромбоцитов чрезмерно высоко, тромбоциты могут поглощать белки системы свертывания, что приводит к парадоксальному кровотечению.