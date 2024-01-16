Компоненты крови

Плазма — это жидкий компонент крови, в котором содержатся находящиеся во взвешенном состоянии красные кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца (лейкоциты) и тромбоциты. Плазма составляет более половины объема крови и состоит главным образом из воды, в которой содержатся растворенные соли (электролиты) и белки.

Основным белком плазмы является альбумин. Альбумин препятствует просачиванию жидкости сквозь кровеносные сосуды и попаданию в ткани. Кроме того, альбумин связывается с некоторыми веществами, такими, как гормоны и определенные лекарственные препараты, и участвует в их транспортировке.

К числу других содержащихся в плазме белков относятся антитела (иммуноглобулины), которые активно защищают организм от вирусов, бактерий, грибков и опухолевых клеток, а также факторов свертывания крови, контролирующих кровотечение.

Плазма выполняет и другие функции:

Действует как резервуар.

Помогает поддерживать артериальное давление и кровообращение.

Помогает поддерживать температуру тела.

Действуя как резервуар, плазма может либо восполнять нехватку воды, либо выводить избыток воды из тканей. В ситуациях, когда тканям организма необходима дополнительная жидкость, плазма служит первым источником, обеспечивающим данную потребность.

Плазма предохраняет кровеносные сосуды от спадания и закупоривания, помогает поддерживать на должном уровне артериальное давление и обеспечивает циркуляцию крови в организме, заполняя кровеносные сосуды и поддерживая в них непрерывный ток жидкости.

Способствуя регуляции температуры тела, плазма, циркулирующая в кровеносных сосудах, переносит тепловую энергию, которая вырабатывается в тканях туловища, в части тела, теряющие тепло быстрее всего, например, в руки, ноги и голову.