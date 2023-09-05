Симптомы болезней крови

Болезни крови могут вызывать различные симптомы практически в любой части тела. Чаще всего симптомы вызваны снижением количества компонентов крови.

Иногда симптомы могут быть связаны с повышением уровня компонентов крови.

Повышение количества эритроцитов (эритроцитоз) может приводить к сгущению крови (повышение вязкости крови) и по этой причине вызывать головную боль и покраснение или багровый цвет лица (плетора).

Повышение количества белков иммунной системы также может привести к сгущению крови (повышению вязкости крови).

Повышение количества тромбоцитов (тромбоцитемия) или факторов свертывания крови может вызвать чрезмерное патологическое свертывание крови (тромбоз).

Когда болезни крови приводят к сгущению крови, эта густая (более вязкая) кровь может с трудом проходить через мелкие кровеносные сосуды, приводя к снижению притока крови к определенным участкам тела. Это считается серьезным состоянием, получившим название синдром повышенной вязкости крови. При этом пациенты могут испытывать такие симптомы, как одышка, головные боли, головокружение и спутанность сознания. Синдром повышенной вязкости крови может возникнуть у лиц с множественной миеломой — в этом случае его причиной служит повышение уровня белков иммунной системы.

Болезни крови часто вызывают симптомы, которые также могут возникнуть и при других заболеваниях. Например, слабость и одышка, вызванные анемией, могут также развиваться при других заболеваниях, характеризующихся нарушением доставки кислорода к органам, например, болезней сердца или легких. Легкое образование синяков — симптом, характерный для заболеваний крови, — также может возникать при других заболеваниях, например, при болезнях кровеносных сосудов, или при применении таких препаратов, как аспирин. Появление крови в моче или кале может быть вызвано заболеванием крови, но, как правило, вызвано патологией мочевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на то, что у людей кровотечение может присутствовать после травмы или медицинской процедуры (такой как стоматологические процедуры) или во время менструации, наличие некоторых заболеваний крови усугубляет такого рода кровотечения.

Петехии (кожа) Изображение С разрешения издателя. Из Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Некоторые симптомы более характерны для болезней крови. В качестве примеров можно привести следующие: