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Симптомы болезней крови

Авторы:David J. Kuter, MD, DPhil, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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    Болезни крови могут вызывать различные симптомы практически в любой части тела. Чаще всего симптомы вызваны снижением количества компонентов крови.

    Иногда симптомы могут быть связаны с повышением уровня компонентов крови.

    • Повышение количества эритроцитов (эритроцитоз) может приводить к сгущению крови (повышение вязкости крови) и по этой причине вызывать головную боль и покраснение или багровый цвет лица (плетора).

    • Повышение количества белков иммунной системы также может привести к сгущению крови (повышению вязкости крови).

    • Повышение количества тромбоцитов (тромбоцитемия) или факторов свертывания крови может вызвать чрезмерное патологическое свертывание крови (тромбоз).

    Когда болезни крови приводят к сгущению крови, эта густая (более вязкая) кровь может с трудом проходить через мелкие кровеносные сосуды, приводя к снижению притока крови к определенным участкам тела. Это считается серьезным состоянием, получившим название синдром повышенной вязкости крови. При этом пациенты могут испытывать такие симптомы, как одышка, головные боли, головокружение и спутанность сознания. Синдром повышенной вязкости крови может возникнуть у лиц с множественной миеломой — в этом случае его причиной служит повышение уровня белков иммунной системы.

    Болезни крови часто вызывают симптомы, которые также могут возникнуть и при других заболеваниях. Например, слабость и одышка, вызванные анемией, могут также развиваться при других заболеваниях, характеризующихся нарушением доставки кислорода к органам, например, болезней сердца или легких. Легкое образование синяков — симптом, характерный для заболеваний крови, — также может возникать при других заболеваниях, например, при болезнях кровеносных сосудов, или при применении таких препаратов, как аспирин. Появление крови в моче или кале может быть вызвано заболеванием крови, но, как правило, вызвано патологией мочевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта.

    Несмотря на то, что у людей кровотечение может присутствовать после травмы или медицинской процедуры (такой как стоматологические процедуры) или во время менструации, наличие некоторых заболеваний крови усугубляет такого рода кровотечения.

    Некоторые симптомы более характерны для болезней крови. В качестве примеров можно привести следующие:

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.