Медицинский анамнез и физикальное обследование при болезнях крови

Сначала врач собирает анамнез пациента (опрос о симптомах, профессиональных или других воздействиях, а также информацию о родственниках). Затем проводит физикальное обследование. По результатам изучения анамнеза и физикального обследования врач назначает необходимые лабораторные анализы.
Медицинский анамнез
Врач может заподозрить заболевание крови на основании целого ряда возможных симптомов. Кроме того, некоторые факторы в анамнезе пациента могут указывать на повышенный риск. Вот некоторые примеры:
заболевание крови у члена семьи пациента;
другое заболевание (например, заболевание почек или заболевание печени), которое может вызвать заболевание крови;
этническая или расовая принадлежность пациента (например, серповидноклеточной анемией страдают, в основном, лица негроидной расы);
использование лекарственного препарата, который может вызывать кровотечение (например, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты или варфарин);
воздействие (например, на рабочем месте) химического вещества может вызвать кровотечение или поражение костного мозга.
Физикальное обследование
Во время физикального обследования врач определяет специфические физические признаки, которые могут быть связаны с заболеванием крови.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Он осматривает кожу и слизистые оболочки (например, внутреннюю поверхность век или рта), регистрирует наличие бледности, патологических кровеносных сосудов (телеангиэктазии), синяков, небольших красных, пурпурных или коричневых пятен или высыпаний.
Он пальпирует шею, подмышечную и паховую область на предмет увеличения лимфатических узлов.
Он проверяет, не имеется ли болезненности или припухлости суставов.
Он пальпирует живот — не увеличена ли селезенка или печень.
Он выполняет ректальное исследование, чтобы проверить, нет ли крови в кале.
По результатам изучения анамнеза и физикального обследования врач назначает необходимые лабораторные анализы.