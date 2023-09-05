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Медицинский анамнез и физикальное обследование при болезнях крови

Авторы:David J. Kuter, MD, DPhil, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Сначала врач собирает анамнез пациента (опрос о симптомах, профессиональных или других воздействиях, а также информацию о родственниках). Затем проводит физикальное обследование. По результатам изучения анамнеза и физикального обследования врач назначает необходимые лабораторные анализы.

Медицинский анамнез

Врач может заподозрить заболевание крови на основании целого ряда возможных симптомов. Кроме того, некоторые факторы в анамнезе пациента могут указывать на повышенный риск. Вот некоторые примеры:

  • заболевание крови у члена семьи пациента;

  • другое заболевание (например, заболевание почек или заболевание печени), которое может вызвать заболевание крови;

  • этническая или расовая принадлежность пациента (например, серповидноклеточной анемией страдают, в основном, лица негроидной расы);

  • использование лекарственного препарата, который может вызывать кровотечение (например, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты или варфарин);

  • воздействие (например, на рабочем месте) химического вещества может вызвать кровотечение или поражение костного мозга.

Физикальное обследование

Во время физикального обследования врач определяет специфические физические признаки, которые могут быть связаны с заболеванием крови.

  • Он осматривает кожу и слизистые оболочки (например, внутреннюю поверхность век или рта), регистрирует наличие бледности, патологических кровеносных сосудов (телеангиэктазии), синяков, небольших красных, пурпурных или коричневых пятен или высыпаний.

  • Он пальпирует шею, подмышечную и паховую область на предмет увеличения лимфатических узлов.

  • Он проверяет, не имеется ли болезненности или припухлости суставов.

  • Он пальпирует живот — не увеличена ли селезенка или печень.

  • Он выполняет ректальное исследование, чтобы проверить, нет ли крови в кале.

По результатам изучения анамнеза и физикального обследования врач назначает необходимые лабораторные анализы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.