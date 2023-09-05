Медицинский анамнез и физикальное обследование при болезнях крови

Во время физикального обследования врач определяет специфические физические признаки, которые могут быть связаны с заболеванием крови.

Он осматривает кожу и слизистые оболочки (например, внутреннюю поверхность век или рта), регистрирует наличие бледности, патологических кровеносных сосудов (телеангиэктазии), синяков, небольших красных, пурпурных или коричневых пятен или высыпаний.

Он пальпирует шею, подмышечную и паховую область на предмет увеличения лимфатических узлов.

Он проверяет, не имеется ли болезненности или припухлости суставов.

Он пальпирует живот — не увеличена ли селезенка или печень.