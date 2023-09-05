Исследование костного мозга

Эритроциты, большая часть лейкоцитов и тромбоциты вырабатываются в костном мозге, мягкой жировой ткани внутри костных полостей. В некоторых случаях для определения причины появления патологических клеток крови, снижения или повышения определенного типа клеток крови необходимо исследовать образец костного мозга. Врач может взять два различных типа образцов костного мозга:

Аспират костного мозга: забор жидкости и клеток посредством иглы, вставленной в костный мозг, через которую втягивают (аспирируют) жидкость и клетки

Пункционный биоптат костного мозга: забор интактного участка костного мозга с использованием устройства для пункции (похоже на иглу с большим диаметром)

При исследовании аспирата костного мозга исследуют, какие клетки — нормальные и патологические — содержатся в костном мозге, а также получают информацию об их размере, объеме и других характеристиках. Используя такой образец, можно выполнить специальные анализы — например, определить наличие бактерий, грибков или вирусов, выполнить хромосомный анализ или анализ белков клеточной поверхности.

С помощью толстоигольной биопсии извлекают цельный образец костного мозга, с помощью которого исследуют не только клетки, но также заполнение костного мозга клетками и локализацию клеток в костном мозге.

Взятие образца костного мозга

Аспирация костного мозга часто позволяет получить достаточное количество информации для постановки диагноза, но в процессе взятия образца в шприц костный мозг может быть поврежден. В таком случае определение исходного расположения клеток оказывается затруднительным.

В ситуациях, когда необходимо определить точные анатомические взаимосвязи клеток и оценить структуру тканей, врач также выполняет пункционную биопсию. Небольшой столбик интактного костного мозга удаляют специальной иглой для биопсии костного мозга и делают тонкие срезы ткани, которые исследуют под микроскопом.

Оба типа образцов обычно берут из кости таза (подвздошный гребень), часто во время одной процедуры. В редких случаях аспират берут из грудины. Иногда у детей самого младшего возраста образцы костного мозга забирают из одной из костей голени (большеберцовой кости).

Взятие образцов костного мозга начинается с обработки, дезинфекции и обезболивания кожи над костью. Во время процедуры пациенты, как правило, испытывают незначительную боль, вслед за которой сохраняются минимальные неприятные ощущения. Процедура занимает несколько минут и не вызывает долговременного поражения кости.