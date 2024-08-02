Общие сведения о плазмоклеточных заболеваниях

Плазмоклеточные заболевания встречаются редко. Они развиваются из одной плазматической клетки при ее усиленном размножении. Получившаяся при этом группа генетически идентичных клеток (называемая клоном) вырабатывает большое количество антител одного типа (иммуноглобулинов). Плазматические клетки развиваются из B-клеток (B-лимфоцитов) — типа лейкоцитов, которые в нормальных условиях вырабатывают антитела. Эти белки помогают организму бороться с инфекцией.

Плазматические клетки содержатся главным образом в костном мозге и лимфатических узлах. Каждая плазматическая клетка многократно делится, в результате чего формируется клон. Клетки клона вырабатывают антитела одного специфического типа. Существуют тысячи различных клонов, поэтому организм может вырабатывать огромное количество различных антител, позволяющих бороться с многочисленными возбудителями инфекций, с которыми контактирует организм.

При плазмоклеточных заболеваниях один клон плазматических клеток неконтролируемо размножается. В результате такой клон производит огромное количество одного специфического антитела (моноклонального антитела), называемого M-белком. В некоторых случаях (например, при моноклональных гаммапатиях) вырабатываются неполноценные антитела, состоящие только из легких или только из тяжелых цепей (нормальные функциональные антитела состоят из двух пар двух различных цепей — легкой и тяжелой).

Эти аномальные плазматические клетки и антитела, вырабатываемые ими, ограничены одним типом, а уровень антител других типов, помогающих бороться с инфекциями, понижается. В результате больные с плазмоклеточными заболеваниями часто оказываются подвержены повышенному риску заражения инфекциями. Непрерывно нарастающее число аномальных плазматических клеток также проникают в различные ткани и органы, причиняя их повреждение; антитела, вырабатываемые клонами плазматических клеток, в некоторых случаях могут поражать жизненно важные органы, в особенности почки и кости.

Нарушения со стороны плазмоцитов, от более частых до менее частых, включают:

Такие расстройства чаще встречаются у пожилых людей.