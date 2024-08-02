Моноклональная гаммапатия неустановленной этиологии — это скопление моноклональных антител, которые вырабатываются аномальными (но при этом не являющимися злокачественными) плазматическими клетками.

Плазматические клетки развиваются из B-клеток (B-лимфоцитов) — типа лейкоцитов, которые в нормальных условиях вырабатывают антитела (иммуноглобулины). Антитела — это белки, которые помогают организму бороться с инфекцией. Если происходит чрезмерное деление одной плазматической клетки, получившаяся при этом группа генетически идентичных клеток (называемая клоном) вырабатывает большое количество антител одного типа. Поскольку это антитело вырабатывается одним клоном, оно называется моноклональным антителом или M-белком. У пациентов с большим количеством M-белка часто выявляют низкие уровни других антител, что повышает восприимчивость к инфекциям. Иммуноглобулины иногда называют гамма-глобулинами, поэтому заболевание может называться гаммапатией. (См. также Общие сведения о плазмоклеточных заболеваниях).

Как правило, моноклональная гаммапатия неустановленной этиологии (МГНЭ) развивается более чем у 5% людей старше 70 лет, но при этом вызывает серьезные проблемы со здоровьем только в случае прогрессирования в миелому или родственное серьезное заболевание B-лимфоцитов.

МГНЭ обычно протекает бессимптомно, поэтому почти всегда обнаруживается случайно при проведении лабораторных анализов с другой целью, например при определении количества белка в крови. Тем не менее моноклональные антитела могут связываться с нервами и вызывать онемения, покалывание и слабость. Кроме того, у больных с таким расстройством существует большая вероятность потери костной ткани и переломов.

Уровень M-белка у больных с МГНЭ часто остается стабильным в течение долгого времени (у некоторых — до 25 лет) и не требует лечения. Тем не менее, если при обследовании обнаруживается существенное уменьшение плотности костной ткани (остеопения или остеопороз), врачи могут рекомендовать лечение бисфосфонатами (такими как памидронат и золедроновая кислота, которые помогают предотвратить дальнейшую потерю костной ткани).

Примерно у одной четверти больных это расстройство со временем (часто по истечении многих лет) по невыясненным причинам прогрессирует, трансформируясь в злокачественное заболевание, такое как множественная миелома, макроглобулинемия или B-клеточная лимфома. Предотвратить такое прогрессирование невозможно. Как правило, за людьми с МГНЭ ведется наблюдение, включающее проведение два раза в год физикальных обследований, а также анализов крови и (в некоторых случаях) мочи для проверки на предмет начала прогрессирования заболевания в злокачественное. Если прогрессирование обнаруживается на ранней стадии, то симптомы и осложнения злокачественного заболевания можно предотвратить или быстрее излечить.