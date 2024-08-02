Макроглобулинемия

У многих больных с макроглобулинемией симптомы отсутствуют и расстройство обнаруживается случайно, когда стандартные анализы крови показывают повышенный уровень белков.

У других людей симптомы появляются из-за того, что большое количество макроглобулинов делает кровь более густой (синдром повышенной вязкости крови): это затрудняет поступление крови в кожу, пальцы рук и ног, нос и головной мозг. К таким симптомам относятся кровотечения из кожи и слизистых оболочек (например, из слизистой оболочки рта, носа или пищеварительного тракта), утомляемость, слабость, головные боли, дезориентация, головокружения и даже кома. Более вязкая кровь также может усугублять болезни сердца и вызывать повышение внутричерепного давления. Крошечные кровеносные сосуды, расположенные внутри глаз, могут переполняться кровью и кровоточить, что приводит к повреждению сетчатки и ухудшению зрения.

Кроме того, у больных с макроглобулинемией также может наблюдаться увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки из-за проникновения в них злокачественных плазматических клеток. Повторяющиеся бактериальные инфекции, возникающие из-за недостаточной выработки нормальных антител, могут вызывать повышение температуры и озноб. Если злокачественные плазматические клетки препятствуют выработке нормальных кроветворных клеток в костном мозге, возникает анемия, которая может приводить к слабости и утомляемости. Проникновение злокачественных плазматических клеток в кости может приводить к уменьшению плотности костной ткани (остеопорозу), что снижает прочность костей и увеличивает риск переломов.

У некоторых больных развивается состояние так называемой криоглобулинемии. Криоглобулинемия связана с формированием и развитием антител, которые вызывают закупорку кровеносных сосудов при низких температурах.