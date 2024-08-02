Макроглобулинемия — это злокачественное заболевание плазматических клеток, при котором один клон плазматических клеток производит избыточное количество крупных аномальных антител под названием иммуноглобулины (IgM).
У большинства больных симптомы отсутствуют, но у некоторых наблюдается аномальное кровотечение, рецидивирующие бактериальные инфекции и переломы костей в результате тяжелого остеопороза.
Для установления диагноза необходимо проведение анализов крови и исследование костного мозга.
Макроглобулинемия неизлечима, но ее прогрессирование можно замедлить с помощью химиотерапии.
Плазматические клетки развиваются из B-клеток (B-лимфоцитов) — типа лейкоцитов, которые в нормальных условиях вырабатывают антитела (иммуноглобулины). Антитела — это белки, которые помогают организму бороться с инфекцией. Если происходит чрезмерное деление одной плазматической клетки, получившаяся при этом группа генетически идентичных клеток (называемая клоном) вырабатывает большое количество антител одного типа. Поскольку это антитело вырабатывается одним клоном, оно называется моноклональным антителом или M-белком. При макроглобулинемии клон аномальных плазматических клеток вырабатывает избыточное количество антител IgM. (См. также Общие сведения о плазмоклеточных заболеваниях).
Среди мужчин макроглобулинемия встречается чаще, чем у женщин. Средний возраст, в котором возникает заболевание, составляет 70 лет. Причина заболевания неизвестна.
Симптомы макроглобулинемии
У многих больных с макроглобулинемией симптомы отсутствуют и расстройство обнаруживается случайно, когда стандартные анализы крови показывают повышенный уровень белков.
У других людей симптомы появляются из-за того, что большое количество макроглобулинов делает кровь более густой (синдром повышенной вязкости крови): это затрудняет поступление крови в кожу, пальцы рук и ног, нос и головной мозг. К таким симптомам относятся кровотечения из кожи и слизистых оболочек (например, из слизистой оболочки рта, носа или пищеварительного тракта), утомляемость, слабость, головные боли, дезориентация, головокружения и даже кома. Более вязкая кровь также может усугублять болезни сердца и вызывать повышение внутричерепного давления. Крошечные кровеносные сосуды, расположенные внутри глаз, могут переполняться кровью и кровоточить, что приводит к повреждению сетчатки и ухудшению зрения.
Кроме того, у больных с макроглобулинемией также может наблюдаться увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки из-за проникновения в них злокачественных плазматических клеток. Повторяющиеся бактериальные инфекции, возникающие из-за недостаточной выработки нормальных антител, могут вызывать повышение температуры и озноб. Если злокачественные плазматические клетки препятствуют выработке нормальных кроветворных клеток в костном мозге, возникает анемия, которая может приводить к слабости и утомляемости. Проникновение злокачественных плазматических клеток в кости может приводить к уменьшению плотности костной ткани (остеопорозу), что снижает прочность костей и увеличивает риск переломов.
У некоторых больных развивается состояние так называемой криоглобулинемии. Криоглобулинемия связана с формированием и развитием антител, которые вызывают закупорку кровеносных сосудов при низких температурах.
Диагностика макроглобулинемии
Анализы крови
Дополнительные лабораторные анализы
При подозрении на макроглобулинемию выполняются анализы крови. Три наиболее информативных исследования:
электрофорез сывороточных белков (анализ, с помощью которого измеряют уровни конкретных белков в плазме крови для выявления некоторых заболеваний);
иммунофиксация (процесс, при котором белки отделяются от плазмы и идентифицируются на основании обнаруживаемых иммунологических реакций, происходящих с ними);
измерение уровня иммуноглобулинов.
У людей с макроглобулинемией часто встречаются специфические генетические мутации.
Также врачи могут проводить другие лабораторные анализы. К примеру, врачи проверяют, соответствует ли норме содержащееся в образце крови количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Кроме того, часто проводится анализ на вязкость сыворотки, позволяющий определить густоту крови.
Анализ свертывания крови может продемонстрировать отклонение от нормы, а другие анализы могут выявить наличие криоглобулинов. При исследовании образца мочи могут обнаружиться белки Бенс-Джонса (фрагменты аномальных антител).
Биопсия костного мозга позволяет выявить повышенное количество лимфоцитов и плазматических клеток, что помогает подтвердить диагноз макроглобулинемии и отличить это расстройство от множественной миеломы.
Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить уменьшение плотности костной ткани (остеопороз). Компьютерная томография (КТ) может выявить увеличение селезенки, печени или лимфатических узлов.
Лечение макроглобулинемии
Кортикостероиды
Химиотерапия
Другие лекарственные препараты, воздействующие на иммунную систему
Плазмаферез
Часто лечение не требуется в течение многих лет. Однако, когда необходимо лечение, кортикостероиды часто приносят пользу, поскольку изменяют белковый состав клеток, вызывая повреждение или гибель опухолевых клеток.
Химиотерапия (как правило, с применением хлорамбуцила или флударабина) позволяет замедлить рост аномальных плазматических клеток. В некоторых случаях используются другие химиотерапевтические препараты (такие как бендамустин, мелфалан или циклофосфамид), кортикостероиды или их комбинации.
Кроме того, эффект могут дать и другие лекарственные препараты, действие которых отличается от действия препаратов для химиотерапии. Моноклональное антитело ритуксимаб успешно замедляет рост аномальных плазматических клеток. Другие лекарственные препараты, которые по-разному влияют на иммунную систему, включают талидомид, леналидомид, помалидомид, бортезомиб, карфилзомиб, ибрутиниб, акалабрутиниб, занубрутиниб, иделалисиб, эверолимус и венетоклакс, и иногда применяются с некоторой успешностью, особенно если они используются с кортикостероидами и/или химиотерапией.
Больным со сгущением крови требуется немедленное лечение методом плазмафереза — процедуры, при которой берут кровь и удаляют из нее аномальные антитела, а эритроциты возвращают человеку. Такая процедура требуется только небольшому количеству больных с макроглобулинемией, однако таким больным часто требуются повторные процедуры.
Заболевание остается неизлечимым, однако выживаемость пациентов обычно составляет 7–10 лет после постановки диагноза.