Болезни тяжелых цепей — это злокачественные заболевания плазматических клеток, при которых клоны плазматических клеток производят большое количество субъединиц аномальных антител (тяжелые цепи).

(См. также Общие сведения о плазмоклеточных заболеваниях).

Плазматические клетки развиваются из B-клеток (B-лимфоцитов) — типа лейкоцитов, которые в нормальных условиях вырабатывают антитела (иммуноглобулины). Антитела — это белки, которые помогают организму бороться с инфекцией.

Если происходит чрезмерное деление одной плазматической клетки, получившаяся при этом группа генетически идентичных клеток (называемая клоном) вырабатывает большое количество антител одного типа. Поскольку это антитело вырабатывается одним клоном, оно называется моноклональным антителом или M-белком. У пациентов с большим количеством M-белка часто повышены уровни других антител. В некоторых случаях вырабатываются неполноценные антитела, которые состоят только из легких или только из тяжелых цепей (нормальные функциональные антитела состоят из двух пар двух различных цепей — легкой и тяжелой).

Существует 5 классов антител: IgM, IgG, IgA, IgE и IgD. Каждый класс имеет собственный тип тяжелой цепи. При заболеваниях тяжелых цепей клон плазматических клеток вырабатывает один тип аномальных тяжелых цепей без соответствующих легких цепей.

Основные болезни тяжелых цепей делятся на категории в соответствии с типом вырабатываемой тяжелой цепи:

Альфа (от IgA)

Гамма (от IgG)

Мю (от IgM)

Болезнь тяжелых альфа-цепей Болезнь тяжелых альфа-цепей (болезнь тяжелых цепей IgA) поражает главным образом молодых пациентов из ближневосточных или средиземноморских стран. Проникающие через стенки кишечного тракта злокачественные плазматические клетки часто мешают нормальному всасыванию питательных веществ из пищи (нарушение всасывания), что вызывает тяжелую диарею и потерю массы тела. Редкая форма поражает дыхательные пути. При подозрении на заболевания тяжелых альфа-цепей врач назначает анализы крови. Такие анализы включают электрофорез сывороточных белков (ЭФСБ), иммуноэлектрофорез и определение уровней иммуноглобулинов (иммунофиксация). ЭФСБ — это анализ, с помощью которого измеряют уровни конкретных белков в плазме крови для выявления некоторых заболеваний. Иммунофиксация представляет собой более специализированный вариант этого анализа, предусматривающий разделение и идентификацию белков с помощью поддающихся обнаружению иммунологических реакций, в которые они вступают. Также могут потребоваться анализы мочи. Иногда из кишечника берут образец ткани и изучают его (биопсия). Болезнь тяжелых альфа-цепей быстро прогрессирует, некоторые пациенты с таким заболеванием умирают в течение 1–2 лет. У других людей лечение циклофосфамидом, преднизоном (кортикостероидом) и антибиотиками позволяет замедлить прогрессирование заболевания или добиться ремиссии.

Болезнь тяжелых гамма-цепей Болезнь тяжелых гамма-цепей (болезнь тяжелых цепей IgG) развивается в основном у пожилых мужчин. У некоторых больных с болезнью тяжелых гамма-цепей симптомы отсутствуют. Некоторые люди также страдают другими заболеваниями иммунной системы, такими как ревматоидный артрит, синдром Шегрена или системная красная волчанка (волчанка). У некоторых людей инфильтрация костного мозга злокачественными плазматическими клетками может приводить к возникновению симптомов повторяющихся инфекций, например, к повторяющимся эпизодам повышения температуры и озноба, связанным с пониженным количеством лейкоцитов, или к утомляемости и слабости, связанным с тяжелой анемией. Кроме того, злокачественные плазматические клетки могут приводить к увеличению печени и селезенки. Для установления диагноза требуются анализы крови и мочи. Люди, у которых симптомы заболевания присутствуют, могут реагировать на химиотерапевтические препараты, кортикостероиды и лучевую терапию. Однако болезнь тяжелых гамма-цепей обычно быстро прогрессирует, поэтому половина пациентов с таким заболеванием умирает в течение одного года.