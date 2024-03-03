Особые процедуры забора и переливания донорской крови

Кроме обычного донорства крови и переливания крови, иногда используют особые процедуры.
Тромбаферез (донорство тромбоцитов)
При тромбаферезе донор сдает не цельную кровь, а только тромбоциты. У донора забирают цельную кровь и с помощью специального оборудования подвергают ее сепарированию, отделяя тромбоциты, а оставшуюся часть крови снова возвращают донору. Донорам возвращают большую часть их крови, поэтому без угрозы для здоровья они могут за одну процедуру 8–10 раз сдавать количество тромбоцитов, соответствующее количеству цельной крови, которая сдается за один раз. Они могут также сдавать тромбоциты чаще — один раз в 3 дня (но не более 24 процедур в течение года). Процедура сбора тромбоцитов у донора занимает от 1 до 2 часов, в то время как для взятия цельной крови требуется около 10 минут.
Процедура сдачи двойной порции эритроцитов
При так называемой процедуре сдачи двойной порции эритроцитов (сдача эритроцитов методом афереза) человек сдает в два раза больше эритроцитов по сравнению с количеством, содержащимся в цельной крови, которую сдают за один раз. Такое донорство двойной порции эритроцитов возможно потому, что человек сдает не цельную кровь, а только эритроциты. У донора забирают цельную кровь и с помощью специального оборудования сепарируют ее, отделяя эритроциты, а оставшиеся компоненты крови (тромбоциты и плазму) возвращают донору. При этом донору вводят внутривенно жидкость, потому что в ином случае артериальное давление донора может стать достаточно низким и привести к развитию таких симптомов, как головокружение или потеря сознания.
После процедуры сдачи двойной порции эритроцитов у человека на протяжении нескольких дней может снижаться способность к интенсивным физическим нагрузкам. Процедура донорства двойной порции эритроцитов может выполняться не чаще одного раза в 112 дней (каждые 16 недель). Некоторые эксперты рекомендуют принимать железосодержащие добавки после процедуры сдачи двойной порции эритроцитов, чтобы организм быстрее вырабатывал эритроциты взамен сданных.
Аутологичное переливание крови
При аутологичном переливании крови доноры одновременно являются реципиентами своей собственной крови. Например, за несколько недель до предстоящего планового оперативного вмешательства человек может сдать несколько единиц крови, которую ему перельют в случае необходимости во время или после оперативной процедуры. После сдачи крови такой человек может принимать препарат железа, чтобы помочь организму восстановить потерянные клетки крови перед хирургической операцией. Кроме того, при проведении хирургических операций определенного типа, а также при конкретных видах травм вытекшую кровь могут собирать, промывать и сразу же возвращать в организм человека (интраоперационная реутилизация крови).
Аутологичное переливание крови может быть использовано, когда подходящую кровь трудно получить, поскольку у человека присутствуют антитела к эритроцитарным антигенам или редкая группа крови.
Аутологичное переливание крови устраняет риск несовместимости и развития гемоконтактных заболеваний. Тем не менее, врачи прибегают к стандартному переливанию крови гораздо чаще, чем к этой методике, потому что использование крови, поставляемой в общем порядке, является достаточно безопасным благодаря строгим проверкам доноров и тестированию. Кроме того, у пожилых людей может быть непереносимость сдачи крови перед хирургическим вмешательством в связи с повышенным риском возникновения побочных эффектов, таких, как снижение артериального давления и обмороки. У пожилых людей также более вероятно падение количества клеток крови ниже нормы (низкие уровни форменных элементов крови). К тому же, аутологичное переливание крови является более дорогостоящим, чем стандартное переливание.
Аферез гемопоэтических стволовых клеток (трансплантация гемопоэтических стволовых клеток)
При проведении афереза гемопоэтических стволовых клеток донор отдает не цельную кровь, а только гемопоэтические стволовые клетки (недифференцированные клетки, которые могут превращаться в клетки крови любого типа). Перед процедурой сдачи крови донору делают инъекцию белка особого типа (фактора роста), который стимулирует выброс стволовых клеток костным мозгом в кровоток. У донора забирают цельную кровь, после чего при помощи специального оборудования разделяют кровь на компоненты, выборочно удаляют гемопоэтические стволовые клетки и возвращают донору оставшуюся часть крови. При пересадке стволовых клеток совместимость типов лейкоцитов (лейкоцитарных антигенов человека), то есть типов белков, присутствующих в определенных клетках, играет более важную роль, чем совместимость групп крови.
Гемопоэтические стволовые клетки в некоторых случаях используются для лечения людей с лейкозом, лимфомой или другими раковыми заболеваниями крови. Эта процедура называется трансплантацией стволовых клеток. Реципиенту могут быть пересажены его собственные стволовые клетки либо стволовые клетки, полученные от донора.