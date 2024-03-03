Особые процедуры забора и переливания донорской крови

При аутологичном переливании крови доноры одновременно являются реципиентами своей собственной крови. Например, за несколько недель до предстоящего планового оперативного вмешательства человек может сдать несколько единиц крови, которую ему перельют в случае необходимости во время или после оперативной процедуры. После сдачи крови такой человек может принимать препарат железа, чтобы помочь организму восстановить потерянные клетки крови перед хирургической операцией. Кроме того, при проведении хирургических операций определенного типа, а также при конкретных видах травм вытекшую кровь могут собирать, промывать и сразу же возвращать в организм человека (интраоперационная реутилизация крови).

Аутологичное переливание крови может быть использовано, когда подходящую кровь трудно получить, поскольку у человека присутствуют антитела к эритроцитарным антигенам или редкая группа крови.

Аутологичное переливание крови устраняет риск несовместимости и развития гемоконтактных заболеваний. Тем не менее, врачи прибегают к стандартному переливанию крови гораздо чаще, чем к этой методике, потому что использование крови, поставляемой в общем порядке, является достаточно безопасным благодаря строгим проверкам доноров и тестированию. Кроме того, у пожилых людей может быть непереносимость сдачи крови перед хирургическим вмешательством в связи с повышенным риском возникновения побочных эффектов, таких, как снижение артериального давления и обмороки. У пожилых людей также более вероятно падение количества клеток крови ниже нормы (низкие уровни форменных элементов крови). К тому же, аутологичное переливание крови является более дорогостоящим, чем стандартное переливание.