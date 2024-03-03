Меры предосторожности и нежелательные реакции во время переливания крови

Переливания выполняются для увеличения способности крови переносить кислород, восстановления объема крови в организме и решения проблем, связанных со свертываемостью крови. Переливание, как правило, безопасно, но иногда у пациентов возникают нежелательные реакции.

Для снижения вероятности возникновения нежелательных реакций во время переливания крови работники здравоохранения принимают определенные меры предосторожности. Перед началом переливания, обычно за несколько часов или даже за несколько дней до него, человеку проводят перекрестную пробу на совместимость с донорской кровью (не проводится при переливании плазмы или тромбоцитов). При перекрестной пробе персонал банка крови смешивает небольшое количество крови от донора и реципиента, чтобы убедиться в отсутствии реакции.

После двойной проверки маркировки на пакетах с кровью, которая необходима для того, чтобы убедиться, что конкретные единицы крови предназначены для данного человека, работник здравоохранения медленно переливает кровь реципиенту (как правило, переливание каждой единицы крови занимает от 1 до 4 часов). Наиболее нежелательные реакции возникают в первые 15 минут переливания крови, поэтому в течение этого времени за реципиентом внимательно наблюдают. По истечении этого времени медсестра периодически проверяет состояние реципиента и останавливает переливание крови в случае возникновения нежелательной реакции.

В большинстве случаев переливание крови безопасно и эффективно. Тем не менее, время от времени возникают легкие реакции, реже могут произойти серьезные и даже смертельные реакции.

Наиболее распространенные реакции:

лихорадка

Аллергические реакции

Наиболее серьезными являются следующие реакции:

Гиперволемия

Поражение легких

Разрушение эритроцитов в результате несовпадения группы крови донора и группы крови реципиента

Редкие реакции включают:

Болезнь «трансплантат против хозяина» (когда перенесенные клетки атакуют клетки человека, получающего трансфузию)

Инфекции

Осложнения массивного переливания (неудовлетворительная свертываемость крови, низкая температура тела, низкие уровни кальция и калия)

лихорадка Повышение температуры может быть вызвано реакцией на донорские лейкоциты или выделяемые донорскими лейкоцитами химические вещества (цитокины). По этой причине в большинстве больниц Соединенных Штатов из крови, предназначенной для переливания, лейкоциты удаляют сразу после забора. Помимо повышения температуры, человек может чувствовать озноб, а также (в некоторых случаях) головную боль или боль в спине. Кроме того, иногда у человека могут возникать симптомы аллергической реакции, такие как зуд или сыпь. Как правило, для снижения температуры достаточно ацетаминофена. Если у человека наблюдалось повышение температуры, и он нуждается в еще одном переливании крови, то ему перед следующим переливанием могут дать ацетаминофен.

Аллергические реакции К симптомам аллергической реакции относятся зуд, обширная сыпь, опухание, головокружение и головная боль. Менее частые симптомы включают затрудненное дыхание, свистящие хрипы и обструкцию дыхательных путей. Еще реже аллергическая реакция оказывается настолько сильной, что приводит к низкому артериальному давлению и шоку. При возникновении аллергической реакции переливание крови останавливают и дают реципиенту антигистаминные препараты. Более серьезные аллергические реакции могут купировать при помощи гидрокортизона или даже эпинефрина. Существуют процедуры, которые позволяют проводить переливание крови людям, у которых ранее переливание приводило к возникновению аллергических реакций. При повторном переливании крови лицам с тяжелыми аллергическими реакциями на донорскую кровь можно переливать отмытые эритроциты. Отмывание эритроцитов удаляет компоненты донорской крови, которые могут приводить к возникновению аллергических реакций. Перед помещением донорской крови на хранение ее фильтруют, отделяя лейкоциты и тромбоциты (этот процесс называется снижением уровня лейкоцитов), поэтому в настоящее время аллергические реакции встречаются нечасто.

Гиперволемия При переливании крови реципиенты могут получить объем жидкости, превышающей количество, которое их организм может с легкостью усвоить. Слишком большое количество жидкости может привести к отеку всего тела или одышке. Такое осложнение является наиболее распространенной причиной смерти в связи с переливанием крови. Люди с сердечными заболеваниями наиболее уязвимы, поэтому переливание крови таким донорам выполняется медленней и контролируется более тщательно. Людям, получающим слишком много жидкости, назначают лекарственный препарат, стимулирующий выведение жидкости (диуретик).

Поражение легких Еще одна реакция, которая встречается крайне редко, называется синдромом острого посттрансфузионного повреждения легких (СОППЛ) и вызывается антителами, которые присутствуют в донорской плазме. Эта реакция может приводить к серьезному затруднению дыхания. Такое осложнение является второй по частоте причиной смерти в связи с переливанием крови. Реакция возникает в 1 из 5 000–10 000 случаев переливания, но чаще всего протекает легко и потому может не быть диагностирована. Большинству людей с легочными поражениями легкой или средней степени интенсивности дают кислород или проводят другие процедуры, предназначенные для поддержания дыхания до тех пор, пока легкие не восстановятся.

Разрушение эритроцитов Несмотря на тщательное типирование и проведение перекрестной пробы на совместимость крови, иногда в результате незначительных различий между кровью донора и кровью реципиента (а также, в крайне редких случаях, в результате ошибки) до сих пор могут возникать несоответствия. При возникновении такого несоответствия организм реципиента разрушает перелитые эритроциты (гемолитическая реакция) вскоре после переливания. Как правило, такая реакция начинается с ощущения общего дискомфорта или тревожности во время или сразу после переливания. Иногда появляется одышка, ощущение сдавления в грудной клетке, приливы крови и сильные боли в спине. Человек может чувствовать озноб, у него появляется ощущение липкой кожи и снижается артериальное давление (шок). В очень редких случаях человек может умереть. При подозрении на гемолитическую реакцию врачи сразу же прекращают переливание крови. Они проводят процедуры, которые позволяют поддерживать дыхание и артериальное давление человека. Врачи выполняют анализы крови и мочи, чтобы убедиться, что эритроциты разрушаются. Иногда гемолитическая реакция бывает отсроченной и развивается в течение месяца после переливания крови. Как правило, это нетяжелая реакция; ее можно заметить только при выполнении анализов крови для контроля за излечением пациента от заболевания, в связи с которым требовалось переливание. Эти реакции происходят из-за наличия необычного антигена группы крови в донорской крови, на который кровь обычно не проверяют.

Реакция «трансплантат против хозяина» Реакция «трансплантат против хозяина» — это редкое осложнение, возникающее главным образом у людей, иммунная система которых ослаблена лекарственными препаратами либо заболеванием. При развитии данной реакции донорские лейкоциты («трансплантат») атакуют ткани реципиента («хозяина»). Симптомы такой реакции включают повышение температуры, сыпь, снижение артериального давления, снижение количества форменных элементов крови (уменьшение количества клеток крови), разрушение тканей и шок. Такие реакции могут оказаться смертельными. Тем не менее, реакцию «трансплантат против хозяина» можно исключить, перелив человеку с ослабленной иммунной системой эритроциты и тромбоциты, обработанные с использованием радиации.

Инфекции Несмотря на то, что препараты крови тщательно тестируются и хранятся, иногда в процессе переливания передаются возбудители инфекции. Тестирование крови и тщательная оценка доноров сводят вероятность передачи возбудителей инфекции к минимуму. Тем не менее, иногда тестирование не позволяет обнаружить возбудителей инфекции в крови донора, если он был заражен совсем недавно или заражен микроорганизмом, для которого пока нет тестов.