Общие сведения о нарушении функции лейкоцитов

Белые кровяные тельца (лейкоциты) — это важная часть системы, защищающей организм от возбудителей инфекций и инородных веществ (иммунной системы). Для адекватной защиты организма необходимо, чтобы достаточное количество лейкоцитов получало сигнал о проникновении возбудителя инфекции или инородного вещества в организм, попадало туда, где они требуются, а затем уничтожало и поглощало опасный организм или вещество (см. рисунок Лимфатическая система: помощь в защите от инфекции).

Как и все клетки крови, лейкоциты вырабатываются главным образом в костном мозге. Они развиваются из стволовых клеток (клеток-предшественников), которые созревают и превращаются в лейкоциты одного из пяти главных типов:

Базофилы

Эозинофилы

Лимфоциты

Моноциты

Нейтрофилы

Лейкоциты Изображение

В нормальных условиях в организме человека вырабатывается около 100 миллиардов лейкоцитов в день. Содержание лейкоцитов в заданном объеме крови выражается в количестве клеток на микролитр крови. Общее количество лейкоцитов обычно варьирует от 4000 до 11 000 клеток на микролитр (от 4 до 11 × 109 на литр). С помощью лабораторных анализов можно определить пропорциональную долю и общее количество лейкоцитов каждого из пяти главных типов в заданном объеме крови.

Слишком большое или слишком малое количество лейкоцитов указывает на наличие заболевания.

Лейкопения, снижение количества лейкоцитов до уровня менее 4000 клеток на микролитр крови (4 × 109 на литр) часто приводит к повышению восприимчивости пациентов к инфекциям.

Лейкоцитоз, повышение количества лейкоцитов до уровня более 11 000 клеток на микролитр крови (11 × 109 на литр) часто развивается в результате нормальной реакции организма на инфекцию или некоторые лекарственные препараты, такие как кортикостероиды. Однако увеличение количества лейкоцитов также вызвано раком костного мозга (например, лейкозом), при котором пораженные клетки неконтролируемо размножаются.

Некоторые нарушения функции лейкоцитов затрагивают только один из пяти типов лейкоцитов.

Лимфоцитарный лейкоцитоз — это аномальное повышение числа лимфоцитов

Лимфоцитопения — это аномальное снижение числа лимфоцитов

Нейтропения — это аномальное снижение числа нейтрофилов

Нейтрофильный лейкоцитоз — это аномальное повышение числа нейтрофилов

Другие заболевания могут поражать несколько или все пять типов белых кровяных клеток одновременно. Заболевания нейтрофилов и лимфоцитов встречаются чаще всего. Заболевания, которые поражают моноциты и эозинофилы, менее распространены, а самыми редкими являются заболевания базофилов.