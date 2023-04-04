Нейтрофильный лейкоцитоз — это аномально высокое количество нейтрофилов (разновидности лейкоцитов) в крови.

Нейтрофилы представляют собой тип белых кровяных клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями и восстанавливаться после повреждений. Количество нейтрофилов может повышаться в результате ряда состояний или заболеваний, включая

Инфекции

травмы;

воспалительные заболевания;

Некоторые лекарственные препараты

некоторые лейкозы.

Наиболее распространенной причиной повышения числа нейтрофилов является:

нормальная реакция организма на инфекцию.

Во многих случаях повышение количества нейтрофилов является необходимой реакцией организма, старающегося избавиться от микроорганизма или инородного вещества либо предотвратить его вторжение. Повышать количество нейтрофилов в крови могут бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные инфекции.

Количество нейтрофилов может увеличиваться у больных, получивших травму, например, перелом бедра или ожог. Причиной повышения количества нейтрофилов и увеличения их активности могут быть и воспалительные заболевания (включая аутоиммунные заболевания), например, ревматоидный артрит. Некоторые лекарственные препараты, такие, как кортикостероиды, также могут увеличивать количество нейтрофилов в крови. Кроме того, причиной повышенного количества незрелых или зрелых нейтрофилов в крови могут быть миелоидные лейкозы.

Большое количество нейтрофилов может не вызывать никаких симптомов. Однако у пациентов часто наблюдаются симптомы заболевания, вызвавшего повышение числа нейтрофилов.

Синдром повышенной вязкости крови Очень редко у пациентов с лейкозом чрезвычайно высокий уровень незрелых нейтрофилов (более 100 000 клеток на микролитр крови [100 × 109 на литр]) может привести к чрезмерному сгущению крови и вызвать проблемы с дыханием, инсульт и смерть. Такое состояние является неотложной клинической ситуацией и требует госпитализации, при этом назначают внутривенные растворы и препараты для снижения количества лейкоцитов (гидроксимочевина и химиотерапевтические препараты). Иногда используется метод фильтрации крови (лейкаферез) для удаления лейкоцитов из кровотока.

Диагностика нейтрофильного лейкоцитоза Анализы крови Врачи часто выполняют анализ, который называют общим анализом крови. Этот анализ может проводиться при наличии множества различных симптомов, включая признаки инфекций (например, повышение температуры тела, кашель или боль в животе) или хронических заболеваний (например, снижение массы тела или утомляемость). Если врач обнаруживает, что количество нейтрофилов повышено и явная причина такого повышения (например, очевидная инфекция) отсутствует, он исследует образец крови под микроскопом. Такое исследование позволяет определить, вышли ли незрелые нейтрофилы (миелобласты) за пределы костного мозга и попали ли они в кровь. Незрелые нейтрофилы в крови могут указывать на наличие заболевания костного мозга (такого, как лейкоз). Если незрелые нейтрофилы обнаруживаются в крови, врачи, как правило, берут образец костного мозга (исследование костного мозга).