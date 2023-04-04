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Нейтрофильный лейкоцитоз

Авторы:David C. Dale, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Нейтрофильный лейкоцитоз — это аномально высокое количество нейтрофилов (разновидности лейкоцитов) в крови.

Нейтрофилы представляют собой тип белых кровяных клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями и восстанавливаться после повреждений. Количество нейтрофилов может повышаться в результате ряда состояний или заболеваний, включая

  • Инфекции

  • травмы;

  • воспалительные заболевания;

  • Некоторые лекарственные препараты

  • некоторые лейкозы.

Наиболее распространенной причиной повышения числа нейтрофилов является:

  • нормальная реакция организма на инфекцию.

Во многих случаях повышение количества нейтрофилов является необходимой реакцией организма, старающегося избавиться от микроорганизма или инородного вещества либо предотвратить его вторжение. Повышать количество нейтрофилов в крови могут бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные инфекции.

Количество нейтрофилов может увеличиваться у больных, получивших травму, например, перелом бедра или ожог. Причиной повышения количества нейтрофилов и увеличения их активности могут быть и воспалительные заболевания (включая аутоиммунные заболевания), например, ревматоидный артрит. Некоторые лекарственные препараты, такие, как кортикостероиды, также могут увеличивать количество нейтрофилов в крови. Кроме того, причиной повышенного количества незрелых или зрелых нейтрофилов в крови могут быть миелоидные лейкозы.

Большое количество нейтрофилов может не вызывать никаких симптомов. Однако у пациентов часто наблюдаются симптомы заболевания, вызвавшего повышение числа нейтрофилов.

Синдром повышенной вязкости крови

Очень редко у пациентов с лейкозом чрезвычайно высокий уровень незрелых нейтрофилов (более 100 000 клеток на микролитр крови [100 × 109 на литр]) может привести к чрезмерному сгущению крови и вызвать проблемы с дыханием, инсульт и смерть. Такое состояние является неотложной клинической ситуацией и требует госпитализации, при этом назначают внутривенные растворы и препараты для снижения количества лейкоцитов (гидроксимочевина и химиотерапевтические препараты). Иногда используется метод фильтрации крови (лейкаферез) для удаления лейкоцитов из кровотока.

Диагностика нейтрофильного лейкоцитоза

  • Анализы крови

Врачи часто выполняют анализ, который называют общим анализом крови. Этот анализ может проводиться при наличии множества различных симптомов, включая признаки инфекций (например, повышение температуры тела, кашель или боль в животе) или хронических заболеваний (например, снижение массы тела или утомляемость).

Если врач обнаруживает, что количество нейтрофилов повышено и явная причина такого повышения (например, очевидная инфекция) отсутствует, он исследует образец крови под микроскопом. Такое исследование позволяет определить, вышли ли незрелые нейтрофилы (миелобласты) за пределы костного мозга и попали ли они в кровь. Незрелые нейтрофилы в крови могут указывать на наличие заболевания костного мозга (такого, как лейкоз).

Если незрелые нейтрофилы обнаруживаются в крови, врачи, как правило, берут образец костного мозга (исследование костного мозга).

Лечение нейтрофильного лейкоцитоза

  • Лечение основного заболевания

Само по себе повышенное количество зрелых нейтрофилов в крови обычно не является проблемой. Поэтому врачи фокусируются на лечении состояния или заболевания, которое является причиной повышения количества нейтрофилов.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.