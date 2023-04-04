Нейтропения — это аномально низкое количество нейтрофилов (разновидности лейкоцитов) в крови.

При тяжелой нейтропении серьезно повышается риск заражения опасными для жизни инфекциями.

Нейтропения часто является побочным эффектом лечения онкологических заболеваний с помощью химиотерапии или лучевой терапии.

Подозрение на нейтропению возникает у врачей в том случае, если у человека наблюдаются частые или необычные инфекции.

Для подтверждения диагноза нейтропении берут образец крови; если результаты анализа крови оказываются недостаточно очевидными, могут использовать образец костного мозга.

Лечение зависит от причины и тяжести расстройства и может включать лекарственные препараты для стимуляции выработки нейтрофилов организмом.

При нейтропении, повышении температуры тела или других признаках инфекции назначают антибиотики.

Нейтрофилы представляют собой тип лейкоцитов, которые играют важнейшую роль в защите организма от острых бактериальных и некоторых грибковых инфекций. Нейтрофилы обычно составляют от 45 до 75% от общего количества лейкоцитов в кровотоке. Лишаясь важной защиты, которую обеспечивают нейтрофилы, организм с трудом справляется с инфекциями, поэтому одна из таких инфекций может оказаться для человека смертельной.

Нейтропения может быстро проходить при разрешении инфекции или прекращении воздействия.

Нейтрофил Изображение

Хроническая нейтропения может длиться в течение нескольких месяцев или лет.

Степень тяжести нейтропении Типичная нижняя граница количества нейтрофилов составляет около 1500 клеток на микролитр крови (1,5 × 109 клеток на литр). При падении количества нейтрофилов ниже этого уровня риск инфекции возрастает. По степени тяжести нейтропению классифицируют следующим образом: Легкая степень: от 1000 до 1500/мкл (от 1 до 1,5 × 10 9 /л)

Средняя степень: от 500 до 1000/мкл (от 0,5 до 1 × 10 9 /л)

Тяжелая степень: ниже 500/мкл (0,5 × 109/л) Если количество нейтрофилов падает ниже 500 клеток на микролитр (тяжелая нейтропения), риск инфекции значительно увеличивается. Могут даже развиться инфекции, вызванные бактериями, которые обычно обитают во рту и в кишечнике, не нанося никакого вреда человеку.

Причины нейтропении Нейтропению может вызывать целый ряд причин, но они делятся на две основные категории: Нейтрофилы истощаются или разрушаются быстрее, чем костный мозг может вырабатывать новые

Снижается выработка нейтрофилов в костном мозге Быстрое использование или разрушение нейтрофилов Многие заболевания приводят к расходованию или разрушению нейтрофилов. К этим расстройствам относят определенные бактериальные инфекции, некоторые аллергические нарушения и некоторые виды медикаментозного лечения (например, препараты, применяемые для лечения гипертиреоза). В организме больных с аутоиммунными заболеваниями могут вырабатываться антитела, которые разрушают нейтрофилы и приводят к развитию нейтропении. У больных с увеличенной селезенкой количество нейтрофилов может снижаться из-за того, что увеличенная селезенка захватывает и разрушает такие клетки. Снижение выработки нейтрофилов Выработка нейтрофилов костным мозгом может уменьшаться при злокачественных опухолях, вирусных инфекциях (таких как грипп), бактериальных инфекциях (таких как туберкулез), миелофиброзе или дефиците витамина B12 или фолата (фолиевой кислоты). У больных, которые перенесли лучевую терапию, затрагивающую костный мозг, также может развиться нейтропения. Многие лекарственные препараты, включая (в числе прочих) фенотиазин, сульфамидные препараты и ряд препаратов, используемых при лечении злокачественных опухолей (химиотерапии), а также определенные токсины (бензол и инсектициды) тоже могут отрицательно влиять на способность костного мозга вырабатывать нейтрофилы. На выработку нейтрофилов костным мозгом также влияет заболевание под названием апластическая анемия (при котором костный мозг может перестать вырабатывать клетки крови всех типов). Некоторые редкие наследственные нарушения также приводят к снижению количества нейтрофилов. При циклической нейтропении количество нейтрофилов регулярно повышается и снижается в течение нескольких недель. При хронической доброкачественной нейтропении количество нейтрофилов невелико, но инфекции встречаются редко — вероятно вследствие выработки их достаточного количества в ответ на инфекцию. Тяжелая врожденная нейтропения представляет собой группу расстройств, при которых не происходит созревания нейтрофилов, что приводит к развитию серьезных инфекций, начиная с раннего детского возраста.

Симптомы нейтропении Нейтропения может развиваться: внезапно в течение нескольких часов или дней в ответ на определенные инфекции или воздействия;

постепенно. Сама нейтропения не имеет специфических симптомов, поэтому обычно ее диагностируют при появлении инфекции. У больных может наблюдаться повышение температуры и болезненные язвы в области рта или заднего прохода. Может развиваться бактериальная пневмония и другие серьезные инфекции. Если при хронической нейтропении не происходит чрезмерного падения уровней нейтрофилов, симптомы у пациентов немногочисленны. Если причиной нейтропении являются лекарственные препараты, у пациента может наблюдаться лихорадка, сыпь и увеличение лимфатических узлов. При циклической нейтропении симптомы могут появляться и исчезать, поскольку с течением времени уровень лейкоцитов у пациентов то повышается, то снижается. Знаете ли Вы, что...

Диагностика нейтропении Общий анализ крови

Исследование костного мозга Если у человека наблюдаются частые или необычные инфекции, или если пациент получает препараты, способные вызвать нейтропению, врачи назначают анализ крови (общий анализ крови) для установления диагноза. Пониженное количество нейтрофилов указывает на нейтропению. В ряде случаев развитие нейтропении не является неожиданным и причина заболевания известна (например, у больных, которые проходят химиотерапию или лучевую терапию). Если причина неизвестна, ее необходимо определить. Независимо от того, известна причина заболевания или нет, также обычно проводят обследование для выявления скрытых инфекций, которые могут развиваться в результате нейтропении. Установление причины Врачи выясняют, какие лекарственные препараты принимает больной и подвергается ли он токсическому воздействию, и обследуют его на наличие инфекций или других расстройств, которые могут являться причиной нейтропении. Часто они берут образец костного мозга при помощи иглы. Образец костного мозга обследуют под микроскопом, чтобы установить наличие отклонений от нормы во внешнем виде клеток, количестве нейтрофильных стволовых клеток (предшественников) и развитии нейтрофилов. Определив, происходит ли сокращение количества стволовых клеток, и установив, нормально ли созревают такие клетки, врачи получают возможность выяснить, с чем связана проблема — с нарушением выработки клеток либо со слишком интенсивным расходованием или разрушением клеток в крови. В некоторых случаях исследование костного мозга позволяет понять, имеются ли у человека другие заболевания (например, злокачественные опухоли, такие, как лейкоз) или инфекции (например, туберкулез), поражающие костный мозг. Если подозревается наследственное заболевание, может быть назначено генетическое исследование. Обследование на наличие инфекций У больных с нейтропенией типичные симптомы и результаты обследований, которые свидетельствовали бы о наличии инфекций, могут отсутствовать, поэтому врачи задают пациентам подробные вопросы об их симптомах и обследуют их с головы до пят. При обнаружении любых неоднозначных симптомов проводятся соответствующие анализы и исследования, например, если у человека возникают неприятные ощущения в животе, может быть выполнена компьютерная томография (КТ) брюшной полости. При повышении температуры, даже если прочие симптомы отсутствуют, врач обычно также назначает общий анализ мочи, посев мочи, посев крови и рентген грудной клетки. При проведении посева врачи берут образец материала, который необходимо обследовать (в данном случае образец мочи или крови), и отправляют его в лабораторию, где в образце выращивают бактерии или другие организмы (при их наличии).