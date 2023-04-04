Лимфоцитарный лейкоцитоз — это аномально высокое количество лимфоцитов (разновидности лейкоцитов) в крови.

Лимфоциты — это разновидность лейкоцитов, которые выполняют несколько функций в иммунной системе, включая защиту от бактерий, вирусов, грибков и паразитов.

Существует три типа лимфоцитов

B-клетки (В-лимфоциты)

Т-клетки (Т-лимфоциты)

Естественные клетки-киллеры

Уровень всех трех типов может повышаться в ответ на инфекции или опухоль. Однако в некоторых случаях повышается уровень только определенного типа лимфоцитов.

Наиболее распространенной причиной повышения числа лимфоцитов является:

вирусная инфекция (например, мононуклеоз).

Некоторые бактериальные инфекции, такие, как туберкулез, также могут повышать количество лимфоцитов. Определенные типы онкологических заболеваний, например, лимфомы и острый или хронический лимфолейкоз, могут приводить к повышению количества лейкоцитов, в частности, в результате выброса незрелых лимфоцитов (лимфобластов) или клеток лимфомы в кровоток. Болезнь Грейвса и болезнь Крона также могут являться причиной повышения количества лимфоцитов в кровотоке.

Повышение уровня лимфоцитов обычно не вызывает симптомов. Однако у лиц с лимфомой и некоторыми лейкозами повышение уровня лимфоцитов может вызвать развитие лихорадки, ночной потливости и потери веса. При этом симптомы чаще возникают не в результате самого повышения уровней лимфоцитов, а в результате инфекций или других заболеваний, которые его вызывают.

При подозрении на инфекцию врачи могут провести анализы крови. При обнаружении повышенного количества лимфоцитов врачи обследуют образец крови под микроскопом, чтобы определить, являются присутствующие в крови лимфоциты активированными (как случается при реакции на вирусные инфекции) либо это незрелые или аномальные клетки (как случается при определенных типах лейкозов или лимфом). Также по анализам крови можно определить тип лимфоцитов (T-клетки, B-клетки или естественные клетки-киллеры), уровень которых повышен, что помогает выявить лежащую в основе заболевания проблему.

Лечение лимфоцитарного лейкоцитоза зависит от его причины.