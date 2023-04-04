Моноциты — это разновидность лейкоцитов, которые борются с определенными инфекциями и помогают другим лейкоцитам удалять погибшие или поврежденные ткани, разрушать злокачественные клетки и регулировать иммунитет, защищающий организм от чужеродных веществ.

Моноциты вырабатываются в костном мозге, откуда попадают в кровь. Моноциты составляют около 1–10 % циркулирующих белых кровяных клеток (от 200 до 600 моноцитов на микролитр крови [от 0,2 до 0,6 × 109 на литр]). Через несколько часов нахождения в крови моноциты перемещаются в ткани (например, в ткани селезенки, печени, легких и костного мозга), где созревают и превращаются в макрофаги.

Макрофаги — главные клетки-мусорщики иммунной системы. Некоторые генетические аномалии влияют на функцию моноцитов и макрофагов и вызывают накопление жировых (липидных) продуктов распада в клетках. Результатом этих нарушений являются расстройства липидного обмена (такие как болезнь Гоше и болезнь Ниманна-Пика).

Низкие или высокие уровни моноцитов обычно не вызывают симптомов. Однако у пациентов могут возникнуть симптомы заболевания, вызвавшего изменение числа моноцитов.

Диагноз устанавливают на основании анализа крови (общий анализ крови) при выявлении признаков или симптомов инфекции или аутоиммунного заболевания. Иногда нарушение обнаруживается случайно, когда общий анализ крови выполняется во время обычного врачебного осмотра или при обследовании по поводу другого заболевания.

Лечение заболевания моноцитов зависит от вызвавшей его причины.

Повышенное количество моноцитов Повышенное количество моноцитов в крови (моноцитоз) является следствием хронических инфекций, аутоиммунных заболеваний, заболеваний крови и некоторых злокачественных опухолей. Число макрофагов в других тканях, кроме крови (например, в легких, коже и других органах), может увеличиваться в ответ на инфекции, саркоидоз и гистиоцитоз из клеток Лангерганса.

Низкое число моноцитов Низкое число моноцитов в крови (моноцитопения) может быть вызвано снижением общего уровня лейкоцитов (см. также Нейтропения и Лимфоцитопения), например, вследствие заражения крови, применения химиотерапии или заболевания костного мозга.