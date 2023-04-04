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Заболевания базофилов

Авторы:David C. Dale, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Базофилы — это один из видов белых кровяных клеток, которые играют роль в иммунном надзоре (например, обнаружение и уничтожение опухолей на самых ранних этапах) и заживлении ран. Базофилы могут выделять гистамин и другие медиаторы и участвуют в запуске аллергических реакций.

    Базофилы составляют менее 3% циркулирующих лейкоцитов (от 0 до 300 базофилов на микролитр крови [от 0 до 0,3 × 109 на литр]).

    Снижение количества базофилов (базопения) может являться следствием тиреотоксикоза, острых реакций гиперчувствительности и инфекций.

    Повышение количества базофилов (базофилия) может наблюдаться у больных с гипотиреозом. При миелопролиферативных новообразованиях (например, при истинной полицитемии и миелофиброзе) количество базофилов может существенно повышаться.

    Симптомы обычно зависят от заболевания, вызывающего изменение числа базофилов, но повышение числа базофилов может вызывать зуд и другие аллергические реакции.

    Изменение числа базофилов обычно обнаруживается случайно, при выполнении общего анализа крови по другим показаниям.

    Лечение направлено на заболевание, вызвавшее изменение числа базофилов.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.