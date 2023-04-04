Заболевания базофилов

Базофилы — это один из видов белых кровяных клеток, которые играют роль в иммунном надзоре (например, обнаружение и уничтожение опухолей на самых ранних этапах) и заживлении ран. Базофилы могут выделять гистамин и другие медиаторы и участвуют в запуске аллергических реакций.

Базофилы составляют менее 3% циркулирующих лейкоцитов (от 0 до 300 базофилов на микролитр крови [от 0 до 0,3 × 109 на литр]).

Снижение количества базофилов (базопения) может являться следствием тиреотоксикоза, острых реакций гиперчувствительности и инфекций.

Повышение количества базофилов (базофилия) может наблюдаться у больных с гипотиреозом. При миелопролиферативных новообразованиях (например, при истинной полицитемии и миелофиброзе) количество базофилов может существенно повышаться.

Симптомы обычно зависят от заболевания, вызывающего изменение числа базофилов, но повышение числа базофилов может вызывать зуд и другие аллергические реакции.

Изменение числа базофилов обычно обнаруживается случайно, при выполнении общего анализа крови по другим показаниям.

Лечение направлено на заболевание, вызвавшее изменение числа базофилов.