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Высокое количество лейкоцитов

(Лейкоцитоз)

Авторы:David C. Dale, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Белые кровяные тельца (лейкоциты) — это важная часть системы, защищающей организм от возбудителей инфекций и инородных веществ (иммунной системы). Количество белых клеток крови (количество лейкоцитов) обычно составляет менее 11 000 клеток на микролитр крови (11 × 109 на литр).

    Наиболее частой причиной повышения количества лейкоцитов является:

    • нормальная реакция организма на инфекцию.

    Среди других причин:

    • некоторые лекарственные препараты, такие как кортикостероиды;

    • злокачественные опухоли костного мозга (такие как лейкоз);

    • высвобождение незрелых или аномальных лейкоцитов из костного мозга в кровь.

    Существует множество типов лейкоцитов (см. Общие сведения о нарушениях функции лейкоцитов), и уровень каждого из этих типов может повышаться. Однако, как правило, у людей возникает:

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.