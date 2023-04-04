Высокое количество лейкоцитов

Белые кровяные тельца (лейкоциты) — это важная часть системы, защищающей организм от возбудителей инфекций и инородных веществ (иммунной системы). Количество белых клеток крови (количество лейкоцитов) обычно составляет менее 11 000 клеток на микролитр крови (11 × 109 на литр).
Наиболее частой причиной повышения количества лейкоцитов является:
нормальная реакция организма на инфекцию.
Среди других причин:
некоторые лекарственные препараты, такие как кортикостероиды;
злокачественные опухоли костного мозга (такие как лейкоз);
высвобождение незрелых или аномальных лейкоцитов из костного мозга в кровь.
Существует множество типов лейкоцитов (см. Общие сведения о нарушениях функции лейкоцитов), и уровень каждого из этих типов может повышаться. Однако, как правило, у людей возникает: