Высокое количество лейкоцитов

Белые кровяные тельца (лейкоциты) — это важная часть системы, защищающей организм от возбудителей инфекций и инородных веществ (иммунной системы). Количество белых клеток крови (количество лейкоцитов) обычно составляет менее 11 000 клеток на микролитр крови (11 × 109 на литр).

Наиболее частой причиной повышения количества лейкоцитов является:

нормальная реакция организма на инфекцию.

Среди других причин:

некоторые лекарственные препараты, такие как кортикостероиды;

злокачественные опухоли костного мозга (такие как лейкоз);

высвобождение незрелых или аномальных лейкоцитов из костного мозга в кровь.

Существует множество типов лейкоцитов (см. Общие сведения о нарушениях функции лейкоцитов), и уровень каждого из этих типов может повышаться. Однако, как правило, у людей возникает: