Общие сведения о миелопролиферативных новообразованиях

При миелопролиферативных новообразованиях (миело = костный мозг, пролиферативный = быстро размножающийся, новообразование = новое патологическое образование, такое как предраковое заболевание или злокачественная опухоль) кроветворные клетки костного мозга (клетки-предшественники, также называемые стволовыми клетками) размножаются в чрезмерных количествах или вытесняются разрастающейся фиброзной тканью. Иногда кроветворные клетки попадают в селезенку и печень и размножаются там.

Причиной миелопролиферативных новообразований являются генетические мутации. Как правило, эти мутации являются приобретенными, а не наследственными, хотя в редких случаях встречаются семьи, в которых такими заболеваниями страдает несколько человек.

Миелопролиферативные новообразования включают следующие:

Миелопролиферативные новообразования могут прогрессировать или трансформироваться в острый лейкоз.

Менее распространенные миелопролиферативные новообразования включают гиперэозинофильные синдромы и хронический нейтрофильный лейкоз. Существуют также редкие миелопролиферативные новообразования, симптомы которых сочетаются с признаками миелодиспластического синдрома — другим типом заболевания с аномальными кроветворными клетками в костном мозге.

Каждое миелопролиферативное новообразование идентифицируется в соответствии с его преобладающими характеристиками в костном мозге и крови. Для каждого заболевания характерен в целом типичный набор данных осмотра, результатов обследований и ожидаемого течения; однако характеристики этих заболеваний в некоторой степени схожи, поскольку они вызваны одинаковыми генетическими мутациями.

Количество кроветворных клеток в костном мозге также может увеличиваться в ответ на другое сопутствующее заболевание. Например, нехватка кислорода может привести к повышению числа эритроцитов, серьезная инфекция может привести к повышению числа лейкоцитов, а воспаление может привести к повышению числа тромбоцитов. В этих случаях повышение числа клеток в костном мозге считается не миелопролиферативным новообразованием, а доброкачественной реакцией. Лечение сопутствующего заболевания приводит к восстановлению нормального уровня выработки клеток крови.