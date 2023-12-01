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Общие сведения о миелопролиферативных новообразованиях

Авторы:Jane Liesveld, MD, James P. Wilmot Cancer Institute, University of Rochester Medical Center
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    При миелопролиферативных новообразованиях (миело = костный мозг, пролиферативный = быстро размножающийся, новообразование = новое патологическое образование, такое как предраковое заболевание или злокачественная опухоль) кроветворные клетки костного мозга (клетки-предшественники, также называемые стволовыми клетками) размножаются в чрезмерных количествах или вытесняются разрастающейся фиброзной тканью. Иногда кроветворные клетки попадают в селезенку и печень и размножаются там.

    Причиной миелопролиферативных новообразований являются генетические мутации. Как правило, эти мутации являются приобретенными, а не наследственными, хотя в редких случаях встречаются семьи, в которых такими заболеваниями страдает несколько человек.

    Миелопролиферативные новообразования включают следующие:

    Миелопролиферативные новообразования могут прогрессировать или трансформироваться в острый лейкоз.

    Менее распространенные миелопролиферативные новообразования включают гиперэозинофильные синдромы и хронический нейтрофильный лейкоз. Существуют также редкие миелопролиферативные новообразования, симптомы которых сочетаются с признаками миелодиспластического синдрома — другим типом заболевания с аномальными кроветворными клетками в костном мозге.

    Каждое миелопролиферативное новообразование идентифицируется в соответствии с его преобладающими характеристиками в костном мозге и крови. Для каждого заболевания характерен в целом типичный набор данных осмотра, результатов обследований и ожидаемого течения; однако характеристики этих заболеваний в некоторой степени схожи, поскольку они вызваны одинаковыми генетическими мутациями.

    Количество кроветворных клеток в костном мозге также может увеличиваться в ответ на другое сопутствующее заболевание. Например, нехватка кислорода может привести к повышению числа эритроцитов, серьезная инфекция может привести к повышению числа лейкоцитов, а воспаление может привести к повышению числа тромбоцитов. В этих случаях повышение числа клеток в костном мозге считается не миелопролиферативным новообразованием, а доброкачественной реакцией. Лечение сопутствующего заболевания приводит к восстановлению нормального уровня выработки клеток крови.

    Таблица
    Таблица

    Основные миелопролиферативные новообразования

    Расстройство

    Характеристики костного мозга

    Характеристики крови

    Хронический миелоидный лейкоз

    Повышенное количество зрелых и незрелых лейкоцитов

    Повышенное количество определенного типа лейкоцитов (гранулоцитов)

    Иногда повышенное количество тромбоцитов

    Истинная полицитемия

    Повышенное количество клеток, которые производят клетки, циркулирующие в периферической крови

    Повышенное количество эритроцитов

    Как правило, повышенное количество тромбоцитов, лейкоцитов или тех и других

    Первичный миелофиброз

    Избыток фиброзной ткани, вытесняющей кроветворные клетки

    Сниженное количество эритроцитов (анемия) и повышенное количество лейкоцитов

    Деформированные эритроциты

    Часто количество лейкоцитов и тромбоцитов со временем понижается, но у некоторых больных таких клеток может становиться больше

    Первичная (эссенциальная) тромбоцитемия

    Повышенное количество клеток, которые производят тромбоциты (мегакариоцитов)

    Повышенное количество тромбоцитов

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