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Вторичная тромбоцитемия

(реактивный тромбоцитоз)

Авторы:Jane Liesveld, MD, James P. Wilmot Cancer Institute, University of Rochester Medical Center
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Под вторичной тромбоцитемией понимают избыток тромбоцитов в кровотоке, который развивается в результате другого заболевания и редко приводит к чрезмерному свертыванию крови или кровотечению.

    Тромбоциты — это содержащиеся в крови клеткоподобные частицы, участвующие в формировании сгустков крови. При нормальных условиях тромбоциты вырабатываются в костном мозге клетками, которые называют мегакариоцитами. При тромбоцитемии в организме вырабатывается слишком много тромбоцитов. Тромбоцитемия может быть:

    • Первичной (эссенциальной): вызванной заболеванием вырабатывающих тромбоциты клеток (см. эссенциальная тромбоцитемия).

    • Вторичные: вызванной заболеванием, при котором увеличивается выработка тромбоцитов нормальными мегакариоцитами.

    Если причиной тромбоцитемии является такое сопутствующее заболевание, тромбоцитемия называется вторичной тромбоцитемией (или реактивным тромбоцитозом) и не относится к классу миелопролиферативных новообразований.

    Причины вторичной тромбоцитемии включают:

    При вторичной тромбоцитемии обычно отсутствуют симптомы, связанные с большим количеством тромбоцитов (в отличие от первичной тромбоцитемии). Как правило, преобладают симптомы, связанные с вызывающим вторичную тромбоцитемию заболеванием.

    Казалось бы, повышенное количество тромбоцитов должно вызывать избыточное свертывание крови, однако при вторичной тромбоцитемии это происходит редко, за исключением пациентов с тяжелыми заболеваниями артерий. Хотя при эссенциальной тромбоцитемии в некоторых случаях повышается риск кровотечения, для вторичной тромбоцитемии это не является характерной проблемой.

    Диагностировать вторичную тромбоцитемию (а также отличить ее от эссенциальной тромбоцитемии) позволяет наличие у человека с повышенным количеством тромбоцитов состояния, являющегося очевидной причиной такого повышения.

    Для выявления возможных причин врачи назначают анализы крови, в том числе генетические тесты, а иногда и биопсию костного мозга. Чтобы установить причину повышения уровня тромбоцитов, могут потребоваться и другие обследования, такие, как рентгенография.

    Лечение направлено на устранение причины повышения уровней тромбоцитов. Если лечение оказывается успешным, то количество тромбоцитов приходит в норму.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.