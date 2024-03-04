Т-клеточные лимфомы кожи

Кожные T-клеточные лимфомы (КТКЛ) представляют собой редкий тип персистирующей и очень медленно растущей неходжкинской лимфомы — рака одного из типов лейкоцитов (так называемых лимфоцитов).
Лимфомы (см. также Общие сведения о лимфоме) — это злокачественные опухоли особого типа лейкоцитов, которые называют лимфоцитами. Эти клетки помогают бороться с инфекциями. Лимфомы могут развиваться из двух основных типов лимфоцитов:
В-лимфоциты
Т-лимфоциты
В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые играют важную роль в борьбе с некоторыми инфекциями. T-лимфоциты играют важную роль в регулировании иммунной системы и борьбе с вирусными инфекциями.
Наиболее частыми типами КТКЛ являются:
Фунгоидный микоз
Синдром Сезари
В большинстве случаев КТКЛ развивается у людей в возрасте старше 50 лет. Оно возникает из-за зрелых T-клеток (T-лимфоцитов) и сначала поражает кожу.
Фунгоидный микоз начинается так незаметно и развивается настолько медленно, что в течение долгого времени остается не выявленным. Он является причиной появления стойкой зудящей сыпи. Иногда это небольшие участки утолщенной зудящей кожи, которые позднее превращаются в узлы и медленно распространяются. У некоторых больных заболевание переходит в форму лейкоза. У других оно прогрессирует, поражая лимфатические узлы и внутренние органы. Диагностировать это заболевание на ранних стадиях непросто даже при проведении биопсии. Но позднее, по мере развития заболевания, биопсия позволяет выявить присутствующие в коже лимфомные клетки.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Синдром Сезари также начинается незаметно и развивается медленно. Он приводит к покраснению кожи всего тела, а также трещинам на ладонях и подошвах. У людей с темной кожей покраснение может быть незначительным и трудно поддаваться обнаружению. Лимфатические узлы обычно увеличиваются незначительно. В дополнение к сыпи могут также возникать симптомы лихорадки, ночная потливость и потеря веса. Как и при фунгоидном микозе, диагностировать это заболевание на ранних стадиях непросто даже с помощью биопсии. В мазке крови (при котором капля крови исследуется под микроскопом) могут быть выявлены клетки Сезари (злокачественные Т-клетки с характерным внешним видом), и это, в дополнение к биопсии кожи, может помочь в установлении диагноза.
Лечение КТКЛ подразделяется на:
лечение, направленное на кожу, например светотерапия (фототерапия) или лекарственные препараты местного действия;
системное лечение, например химиотерапия или таргетные препараты, обычно внутривенно.
Лечение, направленное на кожу, обычно начинается первым и часто сохраняет эффективность в течение многих лет. Этот тип лечения включает лечебные кремы, такие как кортикостероиды или ретиноиды, наносимые на кожу, или вид лучевой терапии, называемый электронно-лучевой терапией, или солнечный свет (фототерапия).
Химиотерапия назначается, если направленное на кожу лечение оказалось неэффективным, или при распространении КТКЛ за пределы кожи.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
Общество по борьбе с лейкозом и лимфомой: подтипы неходжкинской лимфомы: исчерпывающая информация о подтипах неходжкинской лимфомы, включая диагностику, лечение и поддержку