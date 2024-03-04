Общие сведения о лимфомах

Лимфомы — это злокачественные опухоли лимфоцитов, развивающиеся в лимфатической системе и кроветворных органах.

Лимфомы — это злокачественные опухоли из особого типа лейкоцитов, которые называют лимфоцитами. Эти клетки помогают бороться с инфекциями. Лимфомы могут развиваться из основных типов лимфоцитов:

В-лимфоциты (B-клетки)

Т-лимфоциты (Т-клетки)

В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые играют важную роль в борьбе с некоторыми инфекциями. T-лимфоциты играют важную роль в регулировании иммунной системы и борьбе с вирусными инфекциями. Лимфомы похожи на другие виды рака лейкоцитов, называемые лейкозами.

Лимфоциты образуются в костном мозге и перемещаются практически по всему организму по кровотоку и сети трубчатых каналов, которые называют лимфатическими сосудами. По всей сети лимфатических сосудов разбросаны лимфатические узлы, в которых скапливаются группы лимфоцитов. Лимфоциты, которые становятся злокачественными (лимфомные клетки), могут оставаться на месте, ограничиваясь пределами одного лимфатического узла, либо распространяться в костный мозг, кровь, селезенку или практически в любой другой орган.

Злокачественные лейкоциты функционируют не так, как нормальные лейкоциты, поэтому они не способны помогать организму бороться с инфекциями.

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Два главных типа лимфом:

Неходжкинские лимфомы встречаются чаще, чем лимфома Ходжкина. Существует множество подтипов неходжкинской лимфомы.

Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции