Общие сведения о лимфомах

Лимфомы — это злокачественные опухоли лимфоцитов, развивающиеся в лимфатической системе и кроветворных органах.
Лимфомы — это злокачественные опухоли из особого типа лейкоцитов, которые называют лимфоцитами. Эти клетки помогают бороться с инфекциями. Лимфомы могут развиваться из основных типов лимфоцитов:
В-лимфоциты (B-клетки)
Т-лимфоциты (Т-клетки)
В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые играют важную роль в борьбе с некоторыми инфекциями. T-лимфоциты играют важную роль в регулировании иммунной системы и борьбе с вирусными инфекциями. Лимфомы похожи на другие виды рака лейкоцитов, называемые лейкозами.
Лимфоциты образуются в костном мозге и перемещаются практически по всему организму по кровотоку и сети трубчатых каналов, которые называют лимфатическими сосудами. По всей сети лимфатических сосудов разбросаны лимфатические узлы, в которых скапливаются группы лимфоцитов. Лимфоциты, которые становятся злокачественными (лимфомные клетки), могут оставаться на месте, ограничиваясь пределами одного лимфатического узла, либо распространяться в костный мозг, кровь, селезенку или практически в любой другой орган.
Злокачественные лейкоциты функционируют не так, как нормальные лейкоциты, поэтому они не способны помогать организму бороться с инфекциями.
Два главных типа лимфом:
Лимфома Ходжкина (ранее называемая болезнью Ходжкина)
Неходжкинские лимфомы встречаются чаще, чем лимфома Ходжкина. Существует множество подтипов неходжкинской лимфомы.
Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
Общество по борьбе с лейкозом и лимфомой: Исчерпывающая информация о гемобластозах, включая диагностику, лечение и поддержку