Лимфома Беркитта представляет собой очень быстро прогрессирующую неходжкинскую лимфому — рак лейкоцитов, субстратом которого являются B-клетки (B-лимфоциты).

Лимфомы (см. также Общие сведения о лимфоме) — это злокачественные опухоли особого типа лейкоцитов, которые называют лимфоцитами. Эти клетки помогают бороться с инфекциями. Лимфомы могут развиваться из двух основных типов лимфоцитов:

В-лимфоциты

Т-лимфоциты

В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые играют важную роль в борьбе с некоторыми инфекциями. T-лимфоциты играют важную роль в регулировании иммунной системы и борьбе с вирусными инфекциями.

Лимфома Беркитта может развиваться в любом возрасте, но чаще всего встречается у детей и молодых людей (особенно мужского пола). В отличие от других лимфом, классическая лимфома Беркитта имеет особую географию распространения: она наиболее распространена в Центральной Африке. Возникновение лимфомы Беркитта ассоциируется с заражением вирусом Эпштейна-Барр. Другой тип лимфомы Беркитта чаще встречается у людей с ВИЧ-инфекцией и реже встречается у людей, которые являются реципиентами костного мозга или трансплантатов паренхиматозных органов или имеют другие причины иммунодефицита.

Лимфома Беркитта быстро прогрессирует и распространяется по организму, часто поражая костный мозг, кровь и центральную нервную систему. При распространении заболевания часто появляются слабость и утомляемость. Большое количество лимфомных клеток может скапливаться в лимфатических узлах и органах брюшной полости, вызывая появление отеков. Лимфомные клетки могут поражать тонкий кишечник, что приводит к кишечной непроходимости или кровотечениям. Шея и челюсть могут отекать, иногда вызывая болезненные ощущения. Для установления диагноза врачи проводят биопсию аномальной ткани и назначают другие процедуры, позволяющие установить стадию заболевания.

Лимфома Беркитта Изображение М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Без лечения лимфома Беркитта быстро приводит к смерти.

В редких случаях может требоваться хирургическое вмешательство для удаления участков кишечника, в которых наблюдается непроходимость, кровотечения или разрыв. Интенсивная химиотерапия, включающая химиотерапию жидкости, окружающей головной и спинной мозг, и позволяющая предотвратить распространение заболевания на другие участки организма, помогает излечить более 80% больных.