Хронический миелоидный лейкоз — это медленно прогрессирующее заболевание, при котором клетки, в нормальных условиях развившиеся бы в некоторые типы лейкоцитов под названием нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и моноциты, становятся злокачественными и замещают нормальные клетки в костном мозге.

(См. также Общие сведения о лейкозе).

Люди проходят этап, на котором у них наблюдаются неспецифические симптомы, такие, как утомляемость, потеря аппетита и потеря массы тела.

По мере прогрессирования заболевания увеличиваются лимфатические узлы и селезенка, также могут появляться бледность, легко возникающие кровоподтеки или кровотечения.

Для диагностики используются анализы крови, молекулярное тестирование и хромосомный анализ.

Для лечения применяют препараты под названием ингибиторы тирозинкиназы, которые назначают даже при отсутствии симптомов.

В некоторых случаях требуется трансплантация стволовых клеток.

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) может возникать у больных любого возраста и пола, но редко встречается у детей до 10 лет. Заболевание чаще всего развивается у взрослых в возрасте от 40 до 60 лет. Причиной обычно является перегруппировка двух определенных хромосом (9 и 22) в так называемую филадельфийскую хромосому. Филадельфийская хромосома приводит к образованию аномального фермента (тирозинкиназы), обусловливающего повышенную выработку лейкоцитов при ХМЛ по типу опухолевого роста. Иногда возникают дополнительные генные аномалии (называемые мутациями), которые приводят к развитию устойчивости ХМЛ к лечению.

ХМЛ имеет три фазы

Хроническая фаза: первичный период; может продолжаться от 5 до 6 лет, в течение которых заболевание прогрессирует очень медленно

Фаза акселерации: заболевание начинает прогрессировать быстрее, лечение оказывается менее эффективным, симптомы усугубляются

Фаза бластного криза: появляются незрелые лейкозные клетки (бластные клетки), заболевание становится гораздо более тяжелым, возникают такие осложнения, как серьезные инфекции и обильное кровотечение

При ХМЛ большая часть лейкозных клеток вырабатывается в костном мозге, но некоторые из них производятся в селезенке и печени. В отличие от острых лейкозов, при которых в организме присутствует большое количество бластных клеток, хроническая стадия ХМЛ характеризуется заметным увеличением количества кажущихся нормальными лейкоцитов и иногда тромбоцитов. По мере прогрессирования заболевания костный мозг все сильнее заполняется лейкозными клетками, и некоторые из них попадают в кровоток.

Когда лейкозные клетки вытесняют нормальные кроветворные клетки в костном мозге, отмечается снижение выработки одного или нескольких из следующих типов клеток крови:

Эритроциты, которые переносят кислород с кровотоком

Лейкоциты, которые помогают защищать организм от инфекции

Тромбоциты — крошечные, подобные клеткам частицы в крови, которые способствуют процессу свертывания крови

Злокачественные лейкоциты функционируют не так, как нормальные лейкоциты, поэтому клетки ХМЛ не способны помогать организму бороться с инфекциями. Уменьшение количества здоровых лейкоцитов повышает вероятность развития инфекции.

Постепенно лейкозные клетки претерпевают ряд изменений, и заболевание переходит в фазу акселерации, за которой неизменно следует фаза бластного криза. Во время фазы бластного криза производятся только незрелые лейкозные клетки, что является признаком серьезного усугубления заболевания.

Симптомы ХМЛ На ранней стадии, в хронической фазе, ХМЛ может не вызывать симптомов. Однако у некоторых больных могут наблюдаться слабость и утомляемость, снижение аппетита, потеря веса, ночная потливость; также у них может развиваться ощущение переполнения желудка, которое обычно появляется из-за увеличения селезенки. Другие симптомы включают боль в суставах, звон в ушах, ступор и зуд. По мере прогрессирования заболевания в фазу бластного криза состояние людей ухудшается из-за неспособности костного мозга вырабатывать достаточное количество нормальных клеток крови. В этой фазе часто возникает массивное увеличение селезенки, а также повышение температуры и потеря массы тела. Повышенная температура тела и чрезмерное потоотделение могут указывать на наличие инфекции, которая иногда возникает из-за слишком малого количества нормальных лейкоцитов.

Слабость, утомляемость и бледность, которые могут возникать из-за слишком малого количества эритроцитов (анемия). У некоторых больных может наблюдаться затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и боль в груди.

Легко появляющиеся кровоподтеки и кровотечения, иногда в форме носовых кровотечений или кровотечений из десен, которые могут возникать из-за слишком малого количества тромбоцитов (тромбоцитопения). В некоторых случаях может возникать кровоизлияние в головной мозг или внутрибрюшное кровотечение. Повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, увеличение количества незрелых лейкоцитов и определенный тип кожной сыпи, как правило, являются признаками распространенного заболевания.

Диагностика ХМЛ Анализы крови

хромосомный анализ. Врачи могут заподозрить наличие ХМЛ, если по результатам общего анализа крови выявляется аномально высокое количество лейкоцитов. При исследовании образцов крови под микроскопом могут обнаруживаться менее зрелые лейкоциты, которые в нормальных условиях присутствуют только в костном мозге. Однако во многих случаях циркулирующие лейкоциты не отличаются от нормальных по внешнему виду. Для выявления филадельфийской хромосомы и подтверждения диагноза требуются анализы хромосом (цитогенетическое или молекулярно-генетическое тестирование). Если лечение окажется менее эффективным, чем ожидалось, пациенты обследуются на наличие других мутаций, которые могут обусловливать устойчивость ХМЛ к лечению.

Лечение ХМЛ Ингибитор тирозинкиназы, иногда с более ранними химиотерапевтическими препаратами;

В некоторых случаях пересадка стволовых клеток Препараты иматиниб, нилотиниб, дазатиниб, бозутиниб и понатиниб называются ингибиторами тирозинкиназы (ИТК). Эти препараты, блокирующие сформированный филадельфийской хромосомой аномальный белок тирозинкиназу, изменили методы лечения ХМЛ и прогнозы на выздоровление. ИТК весьма эффективны и обычно вызывают только незначительные побочные эффекты. Продолжительность лечения ИТК и необходимость отмены лечения во время ремиссии пока не установлены. ИТК в сочетании с химиотерапевтическими препаратами сегодня позволяют добиваться успешных результатов в лечении больных с фазой бластного криза, которая раньше приводила к смерти в течение нескольких месяцев. Трансплантация стволовых клеток в сочетании с высокодозной химиотерапией может привести к излечению заболевания у пациентов, не ответивших на другое лечение. Хронический миелоидный лейкоз Видео

Прогноз при ХМЛ Раньше терапия не позволяла излечить ХМЛ, а только замедляла его прогрессирование. Использование более новых препаратов повысило выживаемость пациентов с ХМЛ. При использовании новейших лекарственных препаратов 90% больных живут не менее 5 лет, и большинство из них хорошо себя чувствуют через 10 лет после окончания лечения.