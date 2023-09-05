Нарушения свертывания, вызванные циркулирующими факторами противосвертывания

Иногда сбой в работе иммунной системы организма приводит к выработке антител, которые атакуют собственные ткани человека (аутоантитела) вместо разрушения чужеродных или опасных веществ. Такие нарушения называются аутоиммунными болезнями.

Циркулирующие факторы противосвертывания обычно представляют собой антитела, которые развиваются спонтанно (самопроизвольно и без установленной причины), снижают активность специфического фактора свертывания (белок, участвующий в образовании сгустка крови) и, следовательно, могут вызвать обильное кровотечение (см. также Общие сведения о нарушениях свертываемости крови). Например, иммунная система может вырабатывать аутоантитела против фактора свертывания VIII или фактора V. Эти антитела называются циркулирующими факторами противосвертывания, поскольку они перемещаются (циркулируют) в кровотоке.

Циркулирующие факторы противосвертывания обычно вызывают обильное кровотечение. Тем не менее, у некоторых лиц с определенными типами циркулирующих факторов противосвертывания наоборот, вместо обильного кровотечения образуются сгустки крови в артерии или вене. Такие тромбы могут блокировать кровоток, вызывая покраснение и припухлость, а также поражение ткани, кровоснабжение которой осуществляется через этот сосуд.

Наличие в кровотоке антикоагулянтов подозревается у пациентов с обильным кровотечением в сочетании с аномальными результатами анализа свертываемости крови.

Лечение может включать препараты для подавления выработки аутоантител у пациентов без гемофилии.