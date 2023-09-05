Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови — это состояние, при котором во всей кровеносной системе образуются небольшие сгустки крови, блокирующие маленькие кровеносные сосуды. Повышенное образование сгустков крови истощает запас тромбоцитов и факторов свертывания крови, необходимых для остановки кровотечения, и приводит к возникновению обильных кровотечений.

Существует ряд вероятных причин, которые могут приводить к развитию такого состояния, включая инфекции, хирургические операции и осложнения родов.

За избыточным свертыванием крови следует обильное кровотечение.

Выполняются анализы для измерения содержания факторов свертывания в крови.

Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние.

(См. также Общие сведения о нарушениях свертываемости крови).

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС) начинается с избыточного свертывания крови. Стимулом для избыточного свертывания крови, как правило, становится вещество, которое попадает в кровь из-за того или иного заболевания (такого, как инфекция или определенные виды злокачественных опухолей) либо осложнения, возникшего в результате родов, нахождения в матке мертвого плода или хирургической операции. Риск также повышен у лиц с тяжелыми травмами головы или с поражением тканей, вызванным шоком, ожогами, обморожениями, другими травмами, и даже при укусах ядовитой змеи.

Поскольку истощаются факторы свертывания крови и тромбоциты (фрагменты клеток, циркулирующие в кровотоке и участвующие в свертывании крови), развивается чрезмерное кровотечение.

ДВС может развиваться:

внезапно;

медленно.

Медленно развивающийся ДВС-синдром обычно возникает в результате онкологических заболеваний, аневризмы или кавернозной гемангиомы (скопления расширенных кровеносных сосудов).

Симптомы ДВС Как правило, если ДВС возникает внезапно, он может вызывать тяжелое кровотечение. Если состояние возникает после хирургической операции или родов, кровотечение может быть неконтролируемым. Кровотечение может возникать в месте внутривенной инъекции, головном мозге, пищеварительном тракте, коже, мышцах или полостях тела. Если ДВС развивается медленнее, как это происходит у больных со злокачественными опухолями, то чаще возникают не кровотечения, а сгустки крови в венах (тромбоз глубоких вен). Если сгустки образуются в венах (обычно ног), у пациента может развиться отек, покраснение или боль в этой области. Тем не менее, иногда он протекает бессимптомно. Сгусток, образовавшийся в вене, может отрываться и перемещаться (становясь эмболом) в легкие. Сгустки в легких могут вызвать одышку.

Диагностика ДВС Анализы крови Анализы крови, используемые для диагностики ДВС Анализы на факторы свертывания крови Анализ на D-димер Анализы на факторы свертывания крови Анализ на D-димер Анализы крови позволяют выявить сниженное количество тромбоцитов в образце крови (тромбоциты расходуются при образовании сгустков крови) и установить, что время свертывания крови удлиняется. Диагноз ДВС подтверждается, если по результатам анализа обнаруживается аномальное повышение уровней D-димеров в плазме (вещество, которое выделяется из сгустков крови при их разрушении. Более высокие уровни D-димеров указывают на образование большего по сравнению с обычным количества сгустков) и часто низкий или снижающийся уровень фибриногена (белка, который потребляется в процессе свертывания крови).