Простая пурпура — это повышенное кровотечение, возникающее из-за хрупкости кровеносных сосудов.

Простая пурпура встречается очень часто. Причина заболевания не известна. Некоторые врачи полагают, что это может являться признаком ряда заболеваний, но другие считают простую пурпуру вариантом нормы.

Риск простой пурпуры может повышаться при применении аспирина и препаратов, предотвращающих образование тромбов (например, варфарина), низкой массе тела, предшествующем использовании кортикостероидов и воздействии солнца.

Простая пурпура обычно возникает у женщин. У людей без видимых причин появляются синяки на бедрах, ягодицах и плечах. У таких людей могут быть члены семьи, у которых на теле также с легкостью образуются синяки. Хотя для выявления нарушений свертываемости врачи часто назначают обследование системы свертывания крови, никаких отклонений не обнаруживается (см. также Кровоподтеки и кровотечение).

Такое состояние не является серьезным, поэтому его лечение не требуется. Однако иногда врачи рекомендуют пациентам избегать приема аспирина и аспирин-содержащих лекарственных препаратов.

Также может возникать подкожное кровотечение (заболевание под названием сенильная пурпура), которое наиболее часто встречается у пожилых людей. При сенильной пурпуре часто возникают кровоподтеки на кистях рук и предплечьях.