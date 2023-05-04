Белковые нарушения, вызывающие кровоподтеки или кровотечения

Синдром повышенной вязкости возникает в том случае, если у человека существенно повышается количество определенных белков крови (иммуноглобулинов), чаще всего из-за гемобластоза, например, макроглобулинемии или множественной миеломы. Избыток иммуноглобулинов повышает густоту (вязкость) крови и приводит к тому, что она медленней течет по кровеносным сосудам. Синдром повышенной вязкости ограничивает поступление крови в кожу, пальцы кистей и стоп, нос и головной мозг. Кровеносные сосуды переполняются кровью и могут начать ее пропускать, что приводит к появлению на коже окрашенных пятен.

Рецидивирующие кровотечения из носа и кровоточивость десен являются наиболее распространенными симптомами, но если кровь становится очень густой, может развиваться сердечная недостаточность или инсульт. Врачи могут назначить анализы крови, в том числе измерение вязкости крови.

Людям с симптомами повышенной вязкости крови назначают плазмаферез. Плазмаферез представляет собой процедуру, при которой кровь забирают у пациента и пропускают через аппарат, отделяющий клетки крови от жидкой части крови (плазмы). Плазма, которая содержит белки, вызывающие заболевание, отбрасывается, а клетки крови возвращаются пациенту.

Для лечения сопутствующего гемобластоза также может потребоваться химиотерапия.