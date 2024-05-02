Гемолитико-уремический синдром (ГУС) — это серьезное заболевание, возникающее обычно в детском возрасте и проявляющееся в образовании небольших сгустков крови по всему телу, которые блокируют приток крови к жизненно важным органам, таким как мозг, сердце и почки.

Симптомы зависят от того, где в организме образуются сгустки крови.

Диагноз ставят на основании имеющихся симптомов и результатов анализов крови.

Лечение ГУС включает поддержку ключевых функций организма и иногда гемодиализ, а некоторым пациентам могут принести пользу определенные лекарственные препараты, например экулизумаб.

(См. также Общие сведения о заболеваниях тромбоцитов и Общие сведения о тромбоцитопении).

ГУС — это редкое заболевание, при котором по всему организму внезапно образуются многочисленные небольшие сгустки крови (тромбы). «Гемолитический» означает разрушение эритроцитов, а «уремический» — что поражение почек приводит к накоплению в крови мочевины (продукта жизнедеятельности). ГУС похож на тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП), но чаще возникает у детей и чаще приводит к почечной недостаточности, в то время как ТТП более распространена среди взрослых.

Небольшие сгустки крови, образующиеся при ГУС, блокируют мелкие кровеносные сосуды всего организма, в частности, расположенные в головном мозге, сердце и почках. Закупорка кровеносных сосудов приводит к поражению органов и может способствовать разрушению красных кровяных клеток, которые проходят через частично блокированные сосуды. Появление сгустков крови также означает расходование аномально высокого количества тромбоцитов, что приводит к резкому снижению количества тромбоцитов в кровотоке (тромбоцитопении).

Тромбоциты — это клетки, вырабатывающиеся в костном мозге, циркулирующие в кровотоке и способствующие свертыванию крови. Значительное снижение уровней тромбоцитов называют тромбоцитопенией. Обычно в крови содержится примерно 140 000–440 000 тромбоцитов на микролитр (от 140 до 440 × 109 на литр). Если количество тромбоцитов сокращается до уровня ниже примерно 50 000 тромбоцитов на микролитр крови (50 × 109 на литр), кровотечение может возникать даже в результате относительно незначительных повреждений. Тем не менее наиболее серьезный риск кровотечения в большинстве случаев возникает только при падении количества тромбоцитов до уровня ниже 10 000–20 000 на микролитр крови (от 10 до 20 × 109 на литр). Это очень низкий уровень, при котором кровотечение может возникать без каких-либо заметных повреждений.

Гемолитико-уремический синдром обычно возникает после кишечной инфекции в результате приема пищи, загрязненной бактериями Escherichia coli O157:H7 или другими бактериями, образующими токсины.

Симптомы гемолитико-уремического синдрома При гемолитико-уремическом синдроме (ГУС) симптомы развиваются внезапно. Симптомы ГУС довольно четко отличаются от симптомов большинства других форм тромбоцитопении. При ГУС у детей вначале развивается рвота и диарея. Во время диареи часто наблюдается кровянистый стул. Основные симптомы осложнений ГУС связаны со сгустками крови, которые образуются в почках и становятся причиной их поражения. Как правило, это тяжелые поражения, которые могут прогрессировать и переходить в почечную недостаточность, требующую диализа. Симптомы со стороны головного мозга при ГУС проявляются редко.

Диагностика гемолитико-уремического синдрома Анализы крови для определения количества тромбоцитов и свертываемости

Анализы крови и мочи для оценки функции почек

Обследования для исключения других заболеваний, приводящих к снижению количества тромбоцитов и кровотечению Врач заподозрит гемолитико-уремический синдром (ГУС) при низком количестве тромбоцитов у ребенка, который недавно болел, или (реже) у человека, который недавно принимал определенные препараты. Хотя анализов крови, специфических для диагностики ГУС, не существует, врачи назначают ряд анализов крови, которые в сочетании с симптомами помогают поставить диагноз. Эти анализы крови часто включают общий анализ крови, анализы, демонстрирующие разрушение эритроцитов, например, анализ образца крови под микроскопом (мазок крови) и анализы для определения функции почек.