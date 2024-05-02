Болезнь Виллебранда — это наследственный дефицит или аномалия фактора фон Виллебранда (белка крови, влияющего на функцию тромбоцитов), являющиеся причиной повышенной склонности к кровотечениям.

(См. также Общие сведения о заболеваниях тромбоцитов и Общие сведения о тромбоцитопении).

Фактор фон Виллебранда содержится в плазме, тромбоцитах и стенках кровеносных сосудов. Тромбоциты — это клетки, вырабатывающиеся в костном мозге, циркулирующие в кровотоке и способствующие свертыванию крови. Если фактор фон Виллебранда отсутствует или является дефектным, тромбоциты не способны прикрепляться к стенкам сосудов в месте повреждения. В результате кровотечение останавливается не так быстро, как должно.

Обычно в крови содержится примерно 140 000–440 000 тромбоцитов на микролитр (от 140 до 440 × 109 на литр). Если количество тромбоцитов сокращается до уровня ниже примерно 50 000 тромбоцитов на микролитр крови (50 × 109 на литр), кровотечение может возникать даже в результате относительно незначительных повреждений. Тем не менее наиболее серьезный риск кровотечения в большинстве случаев возникает только при падении количества тромбоцитов до уровня ниже 10 000–20 000 на микролитр крови (от 10 до 20 × 109 на литр). Это очень низкий уровень, при котором кровотечение может возникать без каких-либо заметных повреждений.

Существует 3 основных типа болезни фон Виллебранда, все они передаются по наследству. Эти типы различаются по степени дефицита фактора. Чем более выражен дефицит, тем выше риск кровотечения.

Реже у людей развивается болезнь Виллебранда без наследования аномального гена, и это заболевание называется приобретенной болезнью Виллебранда. Например, у пациентов с определенными видами онкологических заболеваний или аутоиммунных нарушений иногда образуются антитела к фактору фон Виллебранда. Повышенное количество тромбоцитов может уменьшить уровень некоторых форм фактора фон Виллебранда. У других людей с определенными заболеваниями сердца и кровеносных сосудов фактор фон Виллебранда разрушается, и возникает его дефицит. В этих случаях, как и при наследственной болезни Виллебранда, в результате повышается склонность к кровотечениям.

Симптомы болезни фон Виллебранда Часто в анамнезе у одного из родителей человека с болезнью Виллебранда имеются проблемы кровоточивости. Как правило, у детей, страдающих этим заболеванием, часто появляются кровоподтеки либо возникает слишком сильное кровотечение после пореза, удаления зуба или хирургического вмешательства. У молодых женщин может наблюдаться повышенное менструальное кровотечение. Иногда кровотечение может усиливаться. С другой стороны, гормональные изменения, беременность, воспаление и инфекции могут стимулировать организм вырабатывать фактор фон Виллебранда более интенсивно. Это может приводить к временной нормализации способности тромбоцитов прикрепляться к стенкам кровеносных сосудов и останавливать кровотечение.

Диагностика болезни фон Виллебранда Анализы крови для определения количества тромбоцитов и свертываемости

Другие исследования для исключения заболеваний, приводящих к снижению количества тромбоцитов и кровотечению При большинстве форм болезни Виллебранда уровень тромбоцитов обычно не выходит за пределы нормы по результатам лабораторных анализов. Один стандартный параметр, характеризующий свертываемость крови (протромбиновое время [ПВ]), обычно в пределах нормы, а другой стандартный параметр (частичное тромбопластиновое время [ЧТВ]) обычно увеличивается. Обычно врачи назначают анализы, позволяющие определить уровень фактора фон Виллебранда в крови, а также определить функцию этого фактора. Поскольку фактор фон Виллебранда — это белок, осуществляющий транспортировку в крови важного фактора свертывания (фактора VIII), уровень фактора VIII в крови также может также снижаться (что приводит к увеличению ЧТВ).