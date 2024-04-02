Железодефицитная анемия возникает из-за низкого уровня или истощения запасов железа, необходимого для выработки эритроцитов.

Наиболее распространенной причиной такой анемии является обильное кровотечение.

Могут появляться слабость, одышка и бледность.

Анализы крови позволяют обнаружить низкие уровни железа.

Для восстановления этих уровней используются препараты железа.

(См. также Общие сведения об анемии).

Как правило, железодефицитная анемия развивается медленно, потому что до момента истощения запасов в организме может пройти несколько месяцев. По мере истощения запасов железа костный мозг вырабатывает все меньшее количество эритроцитов. Когда запасы истощаются, наблюдается не только сокращение количества эритроцитов, но и аномальное уменьшение их размеров.

Недостаток железа является одной из самых распространенных причин возникновения анемии, а наиболее распространенная причина недостатка железа у взрослых людей — это потеря крови. У мужчин и у женщин, у которых прекратились менструации, дефицит железа обычно указывает на кровотечение в пищеварительном тракте. У женщин с менструациями наиболее распространенная причина дефицита железа — менструальные кровотечения. Дефицит железа также может возникать в результате слишком низкого содержания железа в рационе в периоды жизни, когда железо особенно важно: у детей первого года жизни, детей младшего возраста, девочек-подростков и беременных. Сниженное всасывание железа в пищеварительном тракте, называемое мальабсорбцией, может быть результатом различных заболеваний, наиболее распространенное из которых — целиакия.

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Симптомы железодефицитной анемии Симптомы железодефицитной анемии часто развиваются постепенно и схожи с симптомами, возникающими при других типах анемии. Такие симптомы включают утомляемость, слабость и бледность. У многих людей с тяжелой формой железодефицитной анемии появляется извращенный аппетит. Человек с извращенным аппетитом испытывает желание употреблять в пищу определенные вещества. Чаще всего это лед, но иногда такими веществами оказываются несъедобные субстанции, такие, как грязь, глина или мел.

Диагностика железодефицитной анемии Анализы крови После анализов крови, указывающих на анемию, часто проводятся тесты на недостаток железа. При недостатке железа эритроциты часто бывают маленькими и бледными. Измеряются и сравниваются уровни железа и трансферрина (белка, осуществляющего транспорт железа, не находящегося внутри эритроцитов) в крови. Лабораторное исследование Анализ крови на ферритин Лабораторное исследование Анализы на содержание железа в крови Наиболее точным анализом на недостаток железа является измерение уровня ферритина (белка, удерживающего железо) в крови. Низкий уровень ферритина указывает на недостаток железа. Тем не менее, в некоторых случаях определение уровней ферритина может привести к ошибке в результате неверной оценки (получить показатели, соответствующие норме) из-за поражения печени, воспаления, инфекции или злокачественной опухоли.