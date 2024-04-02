Гемоглобинозы С, S-C и E

Гемоглобиноз С встречается в основном у людей африканского или афроамериканского происхождения. Одна копия гена, вызывающего гемоглобиноз C, в Соединенных Штатах Америки имеется у 2–3% людей африканского или афроамериканского происхождения. Но заболевание развивается только в случае наследования двух копий аномального гена.

В большинстве случаев заболевание протекает с незначительным количеством симптомов. Анемия варьируется по степени тяжести. В случае этого заболевания могут наблюдаться увеличенная селезенка и легкая степень желтухи, но кризы (как в случае серповидноклеточном заболевании) отсутствуют.

Камни в желчном пузыре являются частым осложнением гемоглобиноза С.