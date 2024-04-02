Анемия при витаминной недостаточности

Анализы крови

Если анализы крови указывают на наличие у человека анемии, врачи проводят тесты, позволяющие определить, является ли ее причиной дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты. Анемию, вызванную дефицитом витамина B12 или дефицитом фолиевой кислоты, подозревают при выявлении крупных (макроцитарных) эритроцитов и мультилопастных (гиперсегментированных) нейтрофилов (тип лейкоцитов) в образце крови при исследовании под микроскопом. Также может произойти снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов, особенно если анемия, вызванная дефицитом витамина, существует у пациента в течение длительного времени.

Проводятся анализы, измеряющие уровень витамина B12 и фолиевой кислоты в крови; также могут выполняться другие тесты, позволяющие определить причину дефицита витамина B12.