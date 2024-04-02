Анемия при витаминной недостаточности возникает из-за низкого уровня или истощения запасов витамина B12 или фолата (фолиевой кислоты).
Могут появляться слабость, одышка и бледность.
Может наблюдаться нарушение функции нервной системы.
Анализы крови позволяют выявить аномальные клетки, указывающие на анемию при витаминной недостаточности.
Недостаток витамина восполняется.
(См. также Общие сведения об анемии).
Дефицит витамина B12 и дефицит фолатов (фолиевой кислоты) могут приводить к мегалобластной анемии. При мегалобластной анемии костный мозг вырабатывает аномальные эритроциты увеличенных размеров (мегалобласты).
Дефицит витамина B12 или дефицит фолата часто может развиваться из-за малого количества таких витаминов в рационе или неспособности организма усваивать эти витамины из пищеварительного тракта. Пернициозная анемия — это разновидность дефицита витамина B12, вызываемая аутоиммунным заболеванием, которое влияет на всасывание витамина B12. Дефицит фолатов (фолиевой кислоты) иногда вызывают лекарственные препараты, используемые для лечения онкологических заболеваний, или он может быть связан с употреблением большого количества алкоголя.
Симптомы анемии при дефиците витаминов
Симптомы анемии, возникшей в результате дефицита витамина B12 или дефицита фолиевой кислоты, развиваются медленно и схожи с симптомами, возникающими при других типах анемии. Это могут быть утомляемость, слабость и бледность. Дефицит витамина B12 также может приводить к нарушению работы нервов, что вызывает покалывание, потерю чувствительности и слабость. Серьезный дефицит витамина B12 может являться причиной дезориентации. У пожилых людей анемию, вызванную дефицитом витамина B12, из-за этого симптома можно ошибочно принять за деменцию.
Диагностика анемии при дефиците витаминов
Анализы крови
Если анализы крови указывают на наличие у человека анемии, врачи проводят тесты, позволяющие определить, является ли ее причиной дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты. Анемию, вызванную дефицитом витамина B12 или дефицитом фолиевой кислоты, подозревают при выявлении крупных (макроцитарных) эритроцитов и мультилопастных (гиперсегментированных) нейтрофилов (тип лейкоцитов) в образце крови при исследовании под микроскопом. Также может произойти снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов, особенно если анемия, вызванная дефицитом витамина, существует у пациента в течение длительного времени.
Проводятся анализы, измеряющие уровень витамина B12 и фолиевой кислоты в крови; также могут выполняться другие тесты, позволяющие определить причину дефицита витамина B12.
Лечение анемии при дефиците витаминов
Заместительная терапия препаратами витамина B12 или фолиевой кислоты
Лечение анемии, возникшей в результате дефицита витамина B12 или дефицита фолиевой кислоты, заключается в восполнении недостатка такого витамина.
Как правило, витамин B12 вводится в виде инъекции, особенно в тех случаях, когда дефицит имеет тяжелую форму или возникает в результате неспособности организма всасывать витамин из пищеварительного тракта. Сначала инъекции выполняются ежедневно или еженедельно в течение нескольких недель до нормализации уровня витамина B12 в крови. Затем инъекции выполняются раз в месяц. Также пациенты могут принимать витамин B12 ежедневно в виде назального спрея либо таблеток, которые нужно класть под язык и рассасывать. Людям, у которых анемия возникает в результате дефицита витамина B12, обычно необходимо принимать содержащие B12 пищевые добавки до конца жизни.
Фолиевую кислоту можно принимать в виде одной таблетки в день.