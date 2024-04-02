Анемия, вызванная обильным кровотечением

Симптомы схожи с симптомами других типов анемии и варьируются от легких до тяжелых в зависимости от:

объема кровопотери;

скорости кровопотери.

Если кровь теряется быстро (за несколько часов или меньше), то потеря примерно одной трети объема крови может оказаться фатальной. При быстрой кровопотере часто появляется головокружение, когда человек садится или встает после продолжительного пребывания в лежачем положении (ортостатическая гипотензия). Если кровопотеря происходит медленнее — в течение нескольких недель или дольше, — обычно возникает меньше симптомов, и в этом случае анемия может вызывать только утомляемость и слабость или вообще не вызывать никаких симптомов.

В результате кровотечения или заболевания, которое его вызывает, могут возникать и другие симптомы. При наличии кровотечения из желудка или тонкой кишки человек может заметить, что кал становится черным или дегтеобразным. Кровотечение из почек или мочевого пузыря может являться причиной того, что моча приобретает красный или коричневый цвет. У женщин могут наблюдаться продолжительные и обильные менструальные кровотечения. Некоторые заболевания, приводящие к хроническому кровотечению, такие как язвы желудка, вызывают ощущение дискомфорта в животе. Другие заболевания, например дивертикулез или кишечные злокачественные опухоли и полипы на ранней стадии, не вызывают симптомов.