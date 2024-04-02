Анемия, вызванная обильным кровотечением, возникает в том случае, если размеры потери эритроцитов превышают размеры выработки новых эритроцитов.
При быстрой кровопотере артериальное давление понижается, и человек может чувствовать головокружение.
Если потеря крови происходит постепенно, у человека могут наблюдаться усталость, одышка и бледность.
Для выявления источника кровотечения может потребоваться проведение анализов кала и мочи, а также визуального обследования.
Причина кровотечения устраняется; при необходимости назначаются переливания крови и прием препаратов железа.
Наиболее распространенной причиной анемии является:
Обильное кровотечение
При потере крови организм быстро вытягивает воду из тканей за пределами кровотока, пытаясь заполнить кровеносные сосуды. В результате происходит разбавление крови, что приводит к снижению гематокрита (процентного содержания эритроцитов в общем количестве крови или в объеме крови в организме). С течением времени повышенная выработка эритроцитов костным мозгом может компенсировать анемию. Тем не менее, кровотечение постепенно снижает уровень железа в организме, поэтому костный мозг не в состоянии производить новые эритроциты для замены утерянных в большом объеме.
Быстрая кровопотеря
Симптомы могут быть тяжелыми с самого начала, в особенности в том случае, если анемия развивается быстро в результате внезапной потери крови (например, при травме, хирургическом вмешательстве, в родах или в случае разрыва кровеносного сосуда). Внезапная сильная кровопотеря может приводить к возникновению двух проблем:
Падение артериального давления в результате того, что в кровеносных сосудах остается недостаточное количество жидкости.
Резкое сокращение поступающего в организм кислорода в результате резкого уменьшения количества осуществляющих транспорт кислорода эритроцитов.
Каждая из этих проблем может привести к инфаркту миокарда, инсульту или смерти.
Хроническая кровопотеря
Гораздо чаще, чем внезапная кровопотеря, встречается длительное (хроническое) кровотечение, очагом которого могут являться разные органы человека. Большие кровопотери (например, при носовых кровотечениях или геморрое) очевидны, но менее масштабные кровотечения могут оставаться не обнаруженными. К примеру, небольшое количество крови в кале может быть незаметным. Такой тип кровопотери называют скрытым. Если небольшие кровотечения продолжаются в течение долгого времени, то в результате может теряться значительное количество крови. Подобная постепенно нарастающая кровопотеря может возникать при распространенных заболеваниях, таких как язвы в желудке или тонкой кишке, полипы в толстой кишке или злокачественные опухоли в толстой кишке. Другие источники хронического кровотечения включают опухоли почек или опухоли мочевого пузыря, которые могут приводить к появлению крови в моче, а также сильное менструальное кровотечение.
Симптомы анемии, вызванной обильным кровотечением
Симптомы схожи с симптомами других типов анемии и варьируются от легких до тяжелых в зависимости от:
объема кровопотери;
скорости кровопотери.
Если кровь теряется быстро (за несколько часов или меньше), то потеря примерно одной трети объема крови может оказаться фатальной. При быстрой кровопотере часто появляется головокружение, когда человек садится или встает после продолжительного пребывания в лежачем положении (ортостатическая гипотензия). Если кровопотеря происходит медленнее — в течение нескольких недель или дольше, — обычно возникает меньше симптомов, и в этом случае анемия может вызывать только утомляемость и слабость или вообще не вызывать никаких симптомов.
В результате кровотечения или заболевания, которое его вызывает, могут возникать и другие симптомы. При наличии кровотечения из желудка или тонкой кишки человек может заметить, что кал становится черным или дегтеобразным. Кровотечение из почек или мочевого пузыря может являться причиной того, что моча приобретает красный или коричневый цвет. У женщин могут наблюдаться продолжительные и обильные менструальные кровотечения. Некоторые заболевания, приводящие к хроническому кровотечению, такие как язвы желудка, вызывают ощущение дискомфорта в животе. Другие заболевания, например дивертикулез или кишечные злокачественные опухоли и полипы на ранней стадии, не вызывают симптомов.
Диагностика анемии, вызванной обильным кровотечением
Анализы крови
Иногда визуализирующие исследования или эндоскопия
Если человек на приеме у врача описывает симптомы анемии или рассказывает о замеченном кровотечении (либо и то, и другое одновременно), то для выявления анемии врачи проводят анализы крови. Для выявления источника кровотечения кал и моча тестируются на наличие в них крови.
Для выявления источника кровотечения могут потребоваться визуализирующие исследования или эндоскопия.
Лечение анемии, вызванной обильным кровотечением
Остановка кровотечения
Обычно препараты железа
При большой или быстрой кровопотере необходимо найти источник кровотечения и остановить потерю крови. Может потребоваться переливание эритроцитарной массы.
Если кровопотеря происходит медленно или в небольшом объеме, то организм может вырабатывать достаточное количество эритроцитов для компенсации анемии без необходимости переливания крови после остановки кровотечения.
Поскольку во время кровотечения происходит потеря железа, которое необходимо для выработки эритроцитов, большинству людей с развившейся в результате кровотечения анемией требуется принимать препараты железа (как правило, таблетки) в течение нескольких месяцев. Иногда железо вводится внутривенно.